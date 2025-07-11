Необходимые для логистики и эвакуации: военные презентовали украинские наземные роботы

Сухопутные войска ВСУ показали самые популярные наземные дроны, которые используют подразделения военных. Среди них –логистические дроны, используемые для доставки провизии, боекомплекта и эвакуации раненых –"Термит" и "Ардал", а также робот-сапер "Гном-Минер" и ударный НРК "Ярость".

У каждого присутствующего была возможность узнать о специфике применения этих видов наземных роботов, пообщаться с инструкторами, обучающих операторов НРК, а также с оператором наземных дронов из полка К-2, который имеет опыт применения НРК на поле боя, передает 24 Канал.

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Инновации в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины

На фронте военные используют наземные роботизированные комплексы (НРК) для выполнения повседневных задач. Эта техника, как и воздушные беспилотники, управляется дистанционно и имеет целью беречь жизни украинских военнослужащих. В украинском войске данное направление активно развивается, а в Сухопутных войсках появляются новые вакансии, связанные с наземными работами.

На показе современной техники присутствовал офицер отдела развития наземных систем управления беспилотных систем Командования Сухопутных войск майор Владимир Ровенский. Он рассказал, что сейчас НРК выполняют десятки успешных боевых и логистических миссий.

47% всех миссий наземных роботизированных комплексов – это логистика и эвакуация, около 25% – выполнения инженерных задач, 12% – боевые операции, остальные – это специальные задачи. Всего 22 подразделения Сухопутных войск имеют в своем составе подразделения НРК. Сегодняшняя война показала, что технологическое преимущество определяет ход войны. И я убежден, что в вопросе наземных дронов мы превосходим врага. Наша первоочередная задача – давать армии комплексы, чтобы заменить пехоту. А конечная цель - массовое применение НРК,

– сказал Ровенский.

Начальница центра рекрутинга и подготовки подразделений беспилотных систем Сухопутных войск Татьяна Муравьева рассказала, что для работы с роботами нужны люди, которые бы сформировали технологическое войско. В общем, по ее словам, ВСУ нуждаются и водителей, и связистов, и системных администраторов.

Инструкторы учебной роты школы специалистов беспилотных наземных комплексов “Варан” с позывными "Наруто" и "Руф" рассказали, что научить будущих специалистов с НРК легко. Просто кто-то осваивает профессию быстрее, а другие – медленнее.

На мероприятии также присутствовал оператор НРК 20 полка беспилотных систем К-2 Аркадий с позывным "Чипполино". Этот военнослужащий имеет непосредственный опыт участия в операциях с использованием наземных роботов. Он провел несколько успешных эвакуаций раненых и погибших воинов с поля боя. Подразделение "Чипполино" только за короткий период последнего времени таких операций было аж 6. Защитник говорит, что к подобным задачам невозможно подготовиться, запрос поступает мгновенно и так же мгновенно оператор и штурман НРК переходят к выполнению задачи.

Конечно проще эвакуировать легких раненых. Но у нас был случай с побратимом, получившим тяжелые ранения, однако смог сам залезть в НРК. Как это произошло? Не знаю, наверное, помог Бог,

– вспоминает Аркадий.

Военные показали и рассказали о НРК, которые используются на фронте / Фото, предоставлены 24 Каналу

Директор благотворительного фонда "Dignitas" Люба Шипович, которая также пришла на встречу с медиа, вспоминала, что 2 года назад она запустила первый сбор на наземных роботов. Он назывался "Тачки-подрывники", но этот сбор закрыть не удалось. И направление стало действительно популярным и необходимым, в частности чтобы вывести человека из окопов. Шипович добавила, что 99% НРК на фронте – украинского производства.

Во время мероприятия военные не только вживую продемонстрировали работу НРК, но и показали журналистам, что стать оператором наземного дрона не так уж и сложно.

Напомним, Александр Сырский ранее подчеркнул важность дронов в войне и необходимость их развития. По его словам, роботы хорошо сопротивляются врагу – за месяц ими было уничтожено более 5 тысяч вражеских целей, включая 88 танков и более 2,5 тысяч оккупантов.