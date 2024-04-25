Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 на авиабазе во Франции, – BFM
Источник:BFM TV
Украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании. Теперь они обучаются полетам на F-16 на одной из авиабаз Франции.
Речь идет о четырех украинских летчиках. Это те пилоты, которых отобрал Генштаб ВСУ.
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Что известно о подготовке к полетам на F-16
Франция пока не будет предоставлять истребители, но уже участвует в обучении десяти украинских пилотов, отобранных их Генштабом. Им от 20 до 22 лет. Шестеро все еще учатся в Соединенном Королевстве, чтобы овладеть английским, основным языком для пилотов НАТО, и изучить основы аэронавтики,
– отметило издание.
По их данным, четверо пилотов уже прошли языковую подготовку, однако имеют небольшой опыт управления гражданскими, или учебно-тренировочными самолетами. Именно поэтому эти летчики находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где проходят обучение воздушному бою на F-16.
Журналисты объяснили, что наших пилотов обучают аналогично, как обучали французских летчиков Военно-воздушных сил и морской авиации. Известно, что:
- обучение происходит вдвое быстрее;
- занятия будут проходить на тренажерах;
- перед обучением на F-16 пилоты должны налетать 80 часов на легких штурмовых реактивных самолетах Alpha Jet.
Этот период подготовки продлится ориентировочно 6 месяцев. После этого пилоты пересядут на F-16 в Соединенных Штатах или одной из европейских стран, которая имеет F-16. Технические команды, включая механиков, скорее всего, будут учиться в США.
Последние новости о поставках F-16
- Премьер Бельгии Александр де Кроо 17 апреля заявил, что первые F-16 Украина может получить еще до начала лета. По его словам, первые самолеты могут быть доставлены в ближайшее время.
- Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен сказал, что его государство, вероятно, первым передаст Украине F-16 летом 2024 года. Речь идет о 6 первых самолетах. Датский министр заверил, что у них "прекрасное сотрудничество с Украиной" по этим вопросам.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что они предоставят Украине в целом 24 истребителя. Она объяснила, что истребители передадут, как только все будет готово.