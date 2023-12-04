Будет огромный вклад: как истребители F-16 могут изменить ситуацию на фронте
В ближайшие месяцы первые украинские пилоты могут завершить обучение на истребителях F-16. Эти самолеты идеально подходят для Воздушных сил Украины и помогут нашим военным в борьбе против врага.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он уверен, что с получением американских истребителей ситуация на фронте существенно изменится.
Смотрите также F-16 – не серебреная пуля: Столтенберг призвал готовиться к долгой и тяжелой битве
Что будет означать получение западной авиации
Важным фактором в получении F-16 готовность украинской инфраструктуры к приему этих самолетов. Также не стоит забывать, что Россия будет охотиться за этими самолетами своими ракетами, поэтому перед получением этих истребителей Украине нужно позаботиться о возможности их рассредоточения.
"Если мы получим F-16 нужной модификации (в частности, с нужным пакетом радиолокационного оборудования и оружия), то мы сможем противодействовать российской авиации. Мы сможем не давать ей применять те же КАБы по украинским позициям", – напомнил Самусь.
Чем опасны управляемые авиабомбы?
Россия начала активно использовать КАБы для того, чтобы компенсировать ими недостаток артиллерии. Принцип действия этого оружия состоит в том, что запущенные с расстояния 40 км от линии фронта 500-килограммовые боеприпасы мощно взрываются вблизи украинских позиций.
В ноябре Россия применила около 1200 управляемых авиабомб по территории Украины. Это огромная угроза, и потому в случае, если агрессор не сможет применять КАБ, это уже будет огромной победой для Сил обороны.
В то же время это далеко не единственная задача, в выполнении которой F-16 поможет украинской армии, ведь по сравнению с советской истребительной авиацией, эти машины чуть ли не совершенны.
Михаил Самусь о получении F-16: смотрите видео
Чем особен F-16
- Первые истребители F-16 в американских воздушных силах в 1978 году. Он считается самым массовым самолетом четвертого поколения истребителей и снискал себе славу благодаря своей мультизадачности и легкости в модернизации.
- Именно это и делает F-16 лучшей машиной для нужд Сил обороны здесь и сейчас, ведь американский самолет можно использовать и как фронтовой бомбардировщик, и как истребитель, и как самолет для перехвата ракет противника.
- Благодаря своим качествам F-16 стал популярной машиной по всему миру: примерно половина из произведенных в США истребителей эксплуатируется за границей. В то же время первое боевое крещение этих машин произошло только в 1990-х годах на Ближнем Востоке.
- Сегодня ближайшие союзники и партнеры США начинают перевооружаться, заказывая у Вашингтона более современный самолет F-35. Это позволит таким странам, как Нидерланды и Дания передать свои старые истребители Украины, которые усилят наш авиапарк.