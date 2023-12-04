Будет огромный вклад: как истребители F-16 могут изменить ситуацию на фронте

В ближайшие месяцы первые украинские пилоты могут завершить обучение на истребителях F-16. Эти самолеты идеально подходят для Воздушных сил Украины и помогут нашим военным в борьбе против врага.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он уверен, что с получением американских истребителей ситуация на фронте существенно изменится.

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Что будет означать получение западной авиации

Важным фактором в получении F-16 готовность украинской инфраструктуры к приему этих самолетов. Также не стоит забывать, что Россия будет охотиться за этими самолетами своими ракетами, поэтому перед получением этих истребителей Украине нужно позаботиться о возможности их рассредоточения.

"Если мы получим F-16 нужной модификации (в частности, с нужным пакетом радиолокационного оборудования и оружия), то мы сможем противодействовать российской авиации. Мы сможем не давать ей применять те же КАБы по украинским позициям", – напомнил Самусь.

Чем опасны управляемые авиабомбы? Россия начала активно использовать КАБы для того, чтобы компенсировать ими недостаток артиллерии. Принцип действия этого оружия состоит в том, что запущенные с расстояния 40 км от линии фронта 500-килограммовые боеприпасы мощно взрываются вблизи украинских позиций. В ноябре Россия применила около 1200 управляемых авиабомб по территории Украины. Это огромная угроза, и потому в случае, если агрессор не сможет применять КАБ, это уже будет огромной победой для Сил обороны.

В то же время это далеко не единственная задача, в выполнении которой F-16 поможет украинской армии, ведь по сравнению с советской истребительной авиацией, эти машины чуть ли не совершенны.

Михаил Самусь о получении F-16: смотрите видео

Чем особен F-16