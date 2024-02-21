Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета, - CNN
Источник:CNN
Первая группа в составе четырех украинских пилотов планирует завершить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года.
Издание ссылается на данные Национальной гвардии штата Аризона. В частности, рассказала пресс-секретарь Нацгвардии капитан Эрин Генниган, эта группа пилотов начала обучение в середине октября.
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Учения продолжаются на базе 162-го истребительного авиакрыла в Тусоне, штат Аризона. Сейчас в Пентагоне заявили, что процесс обучения первой группы продлится еще несколько месяцев.
Вторая группа, в которой также четверо пилотов, начала обучение в январе. Третья группа пока изучает английскую терминологию перед тем, как начать обучение непосредственно на F-16.
Ожидается, что все пилоты завершат подготовку в период с мая по август. В то же время точные сроки зависят от прогресса программы.Важно! Коалиция стран во главе с Данией начала обучение украинских пилотов на самолетах F-16 прошлым летом. Нидерланды, Дания и Норвегия обязались предоставить Украине самолеты F-16 после окончания программы обучения. США также обязались одобрить передачу самолетов, как только обучение будет завершено.
Передача истребителей: актуально
- 18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет об июне.
- В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли инфомацию о получении самолетов в июне, отказавшись говорить о сроках. При этом отметили, что Украина уже занимается адаптацией инфраструктуру под этот тип самолета.