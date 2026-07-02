В России заявили о сбивании украинской баллистической ракеты: авиаэксперт рассказал, возможно ли это

Вчера российское Минобороны и пропагандистский канал сообщили, что их ПВО сбила оперативно-тактическую ракету большой дальности. Есть предположения, что это произошло над Московской областью, а ракета была именно баллистической.

Однако пока что ни подтверждения, ни опровержения со стороны Украины нет. Об этом "24 Каналу" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что пока можно анализировать информацию из источников противника.

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Могла ли Россия сбить украинскую баллистическую ракету?

По словам авиационного эксперта, на видео, снятом россиянами после прилета, видно, что ракета могла иметь боевую часть весом не менее 500–1000 килограммов. Такую боевую часть имеют как украинские крылатые дальнобойные средства поражения, так и баллистические.

Кроме того, если зафиксирована только одна ракета, то речь может идти о тестовом запуске. С военной точки зрения, единичный запуск ракеты не является эффективным, но для тестирования его вполне достаточно.

Обратите внимание! В издании Bloomberg предполагают, что речь идет об испытаниях украинской ракеты FP-9.

Третья и ключевая особенность – на вражеских ресурсах есть заявления, что перехват произошел комплексами С-400. Это комплексы, способные осуществлять противоракетную оборону для перехвата целей на больших высотах. По разным оценкам, цель была поражена на высоте 300–400 километров, что соответствует исключительно баллистической траектории.

Поэтому, если верить этой информации противника, речь действительно идет о баллистических средствах поражения с дальностью до 100 километров, способных достичь Московской области. Насколько эти данные соответствуют действительности – вопрос открытый. С высокой вероятностью это похоже на тестовый запуск украинской баллистической ракеты,

– подчеркнул Долинце.

Авиаэксперт прокомментировал применение украинской баллистики: смотрите видео

Он добавил, что, очевидно, оккупанты обошли этот факт вниманием. Ведь это означает, что в ближайшее время для Украины может открыться возможность нанесения ударов по ВПК врага на территории Московской области.