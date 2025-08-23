Лучший вариант – удары в глубь России. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Тарас Загородний, предположив, что именно это приведет страну-агрессора к распаду.

Что Украине гарантирует выход к границам 1991 года?

По сообщению западных изданий, США нужно нажать на Россию экономически, введя санкции. Однако политтехнолог отметил, что давление на страну-агрессора – это не давление на Владимира Путина. Российскому диктатору безразлично, что есть и что будет с его страной. Пока он будет у власти, он будет продолжать войну, ища разные способы, как достать на это деньги.

Поэтому все зависит от нас. Чем больше будем бить по территории России, по ее НПЗ, чем быстрее там будет из-за этого падать экономика, тем быстрее будет наша победа и те результаты, которые хотим мы – границы 1991 года. Украина должна добиться обвала России,

– подчеркнул он.

По словам Загородного, наша страна должна заниматься производством и масштабированием собственного оружия, открывать экспорт для того, чтобы США могли покупать украинские дроны, а также поддерживать частные предприятия в Украине.

Интересно! В то же время командир батальона К-2 Кирилл Верес считает, что пока Украина не готова выйти на границы 1991 года. По его мнению, сейчас украинцам нужно не потерять то, чем мы обладаем сейчас.

К каким последствиям приводят удары по России уже сейчас и чем Украина может бить?