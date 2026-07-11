ВСУ продемонстрировали, как с помощью дронов Fire Point поразили российские объекты в окрестностях Донецка

7-й корпус ДШВ провел антилогистическую операцию на временно оккупированной территории Донецкой области. Подразделение продемонстрировало эксклюзивные кадры подготовки Fire Point к запуску и уничтожению объектов противника в тылу.

Соответствующее видео 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины разместил в своих социальных сетях.

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Как ВСУ проводят атаки на объекты оккупантов?

Воины 7-го корпуса отметили, что одной из их ключевых задач является снижение способности противника вести боевые действия. Для достижения этой цели они применяют весь спектр средств middle strike в зависимости от типа и дальности цели.

В ходе очередной операции по сокращению логистических возможностей россиян 237-й отдельный батальон беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ совершил атаку дронами Fire Point на ряд объектов в Донецкой области.

Этот район является одним из ключевых логистических узлов российской группировки в Донецкой области. Именно отсюда враг поддерживает подразделения, ведущие наступательные действия, в частности на Покровском направлении,

– заявили в подразделении.

Военные сообщили, что им удалось уничтожить цех сборки и подготовки FPV-дронов, тяжелых ударных бомбардировщиков типа "Баба Яга" и склады НРК врага. Также удалось нанести удар по месту дислокации личного состава врага.

ВСУ проводят атаку в окрестностях Донецка: смотрите видео

Украинские удары дронами по России

Ночью 10 июля в ряде российских регионов раздавались взрывы, местные жители сообщали об атаке БПЛА. В частности, под ударом оказались Краснодарский край и местный нефтеперерабатывающий завод.

Также после атаки украинских беспилотников 8 июля Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти из-за повреждения единственной установки первичной переработки. Операция "Depstrike" была проведена бойцами ГУР Минобороны совместно с СБС, СБУ и ГПСУ.