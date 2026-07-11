Відповідне відео 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України розмістив у власних соцмережах.

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Як ЗСУ атакують об'єкти окупантів?

Воїни 7 корпусу зазначили, що одним з їхніх ключових завдань є зменшення можливостей ворога вести бойові дії. Для досягнення цієї мети вони застосовують весь спектр засобів middle strike, залежно від типу та дальності цілі.

Під час чергової операції зі скорочення логістичних можливостей росіян 237 окремий батальйон безпілотних систем 7 корпусу ДШВ атакував дронами Fire Point низку об'єктів на Донеччині.

Цей район є одним із ключових логістичних вузлів російського угруповання на Донеччині. Саме звідси ворог підтримує підрозділи, які ведуть наступальні дії, зокрема на Покровському напрямку,

– заявили у підрозділі.

Військові повідомили, що їм вдалось знищити цех збірки та підготовки FPV-дронів, важких ударних бомберів на кшталт "Баба Яга" та склади НРК ворога. Також вдалось уразити місце дислокації особового складу ворога.

ЗСУ атакують околиці Донецька: дивіться відео

Українські удари дронами по Росії

Вночі 10 липня у низці російських регіонів лунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про атаку БпЛА. Зокрема, під ударом опинилися Краснодарський край і місцевий нафтопереробний завод.

Також після атаки українських безпілотників 8 липня Саратовський нафтопереробний завод припинив переробку нафти через пошкодження єдиної установки первинної переробки. Depstrike-операцію провели бійці ГУР МО спільно з СБС, СБУ, ДПСУ.