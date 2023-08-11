Наши запросы выполнены на 15%: в какой технике остро нуждаются ВСУ для контрнаступления
Украинские военные мужественно сражаются с российскими оккупантами. Но для эффективной работы нашим защитникам очень не хватает оружия. В частности, речь идет о бронированной инженерной технике и ЗРК малой дальности.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что в достаточном количестве оружия нет ни у кого.
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Необходимая техника
Украинским военным не хватает бронированной инженерной техники. Проблема в большом количестве минных полей, которые обустраивают российские оккупанты, и укреплениях. Именно для разминирования необходима соответствующая техника, которой пока не так много. Здесь пригодились бы не только боевые, но и инженерные танки Abrams.
"Инженерные версии Leopard собирали с мира по нитке, а их все равно оказалось мало. Перед контрнаступлением отмечалось получение до 100 единиц специальной военной техники для разминирования. А западные СМИ писали, что наши потребности удовлетворены на 15%", – отметил военный эксперт.
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Вторая потребность – ЗРК малой дальности. У россиян есть соответствующие системы, оснащенные ракетами на 10 – 15 километров. Подобные нужны и украинским защитникам, чтобы сбивать вражескую технику на соответствующей дистанции.
У немцев был похож на ЗРК Roland, они его утилизировали и продали. У американцев были ЗРК для БМП Bradley для борьбы с такими вертолетами, тоже от них избавились. И где такое оружие брать – вопрос открытый,
– сказал Киричевский.
По его словам, пока ни у кого нет того количества оружия, которое крайне необходимо украинцам для продвижения, в частности, на Юге. Даже в Польше, которая сама усиливается.
"С другой стороны, волевая составляющая Сил обороны в наступательных действиях против врага преобладает. И, возможно, это даст выиграть время для усиления техникой нашей армии", – резюмировал военный эксперт.
Какую технику передают Украине: последние новости
- В эти выходные в Украине отправят первую партию танков Abrams. Сначала они будут доставлены в Европу, а уже в начале осени, вероятно, они будут в нашей стране. Вместе с танками будут боеприпасы к ним, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства.
- Тем временем украинские военные проходят обучение на танках Abrams. Они отрабатывают индивидуальные навыки. Речь идет о тренировках в составе разных подразделений. Вероятно, обучение завершится уже в конце августа.
- Немецкая компания Rheinmetall переоснащает для Украины танки Leopard 1. 50 единиц техники было выкуплено у бельгийской компании OIP. В общей сложности говорится о передаче готовых 30 боевых машин.