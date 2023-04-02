Каски 70-летней давности: в ВСУ показали ущербные шлемы, в которых воюют оккупанты

"Вторая армия мира" не имеет даже нормальной экипировки, чтобы воевать. Они носят старые шлемы, изготовленные еще в 1953 году.

Так, украинские защитники подробно показали трофейную каску российских захватчиков. Соответствующее видео уже распространилось в сети, информирует 24 Канал.

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В каких шлемах воюют оккупанты

На обнародованном видео можно увидеть, что шлем захватчика якобы сделан в 2022 году. Об этом даже сказано на этикетке. Однако на самом деле под подложкой написано, что каска 1953 года выпуска – там даже стоят заводские штампы.

Это указывает на то, что у оккупантов не только старая техника, которая старше даже Путина, но и экипировка. Очевидно, что шлемы, которым более 70 лет, вряд ли спасут головы террористов и поэтому их ждет путешествие на "концерт к Кобзону".

В каких касках воюют оккупанты: смотрите видео

Проблемы "второй армии мира"