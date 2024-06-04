Украинские воины ударили по С-300 на территории России: эпические фото горящего комплекса
Источник:Ирина Верещук
Украинские воины продолжают наносить врагу колоссальные потери. В частности, наши защитники ударили по С-300 на территории России.
Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, однако с определенными ограничениями. Наши защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории врага.
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Комплекс горел
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук показала результаты работы наших воинов. Она опубликовала фото горящего комплекса.
Украина ударила по комплексу С-300 на территории России / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук
Красиво горит. Это российский С-300. На российской территории,
– написала она.
Также Верещук напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.
Потери врага на 4 июня 2024 года
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только несет огромные потери. За последние сутки враги потеряли в Украине 1 290 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.
Что известно о потерях врага
- личного состава – 512 420 (+1290);
- танков – 7794 (+15);
- боевых бронированных машин – 15 020 (+18);
- артиллерийских систем – 13345 (+65);
- РСЗВ – 1092 (+2);
- средства ПВО – 827 (+3);
- самолетов – 357 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27);
- крылатые ракеты – 2268 (+0);
- корабли /катера – 27 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 228 (+69);
- специальная техника – 2 211 (+12).