Украинские защитники уничтожили еще один вражеский беспилотник "Орлан-10"
Украинские военные 5 мая сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Воины превратили его в кучку хлама.
Успешную работу проделали бойцы 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
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Кстати, на беспилотнике был изображен символ, которым российские оккупанты обозначают свою технику.
Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному Орлану-10, а все потому, что он был уничтожен воинами княжеской бригады . Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины,
– написали защитники.
Они также обнародовали фотографии подбитого "Орлана".
Сбитый беспилотник / Фото 53 бригады
Сбитый "Орлан"/ Фото 53 бригады
Схожие достижения
- 3 мая украинским бойцам удалось сбить беспилотник в небе над Днепропетровщиной. Также показали его фотографии. Прокомментировали это как "удачную охоту".
- В Одесской области 3 мая ВСУ ликвидировали ударный БПЛА "Форпост".
- Над Донбассом 4 мая военные ООС отразили 11 атак врага. Кроме того, они уничтожили 5 вражеских танков, 7 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 2 самолета Су-30, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".
Общие потери врага
Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину несет существенные потери. На 5 мая наши защитники уже ликвидировали 24 700 тысяч захватчиков. Кроме того, у оккупантов серьезные потери и среди техники. В частности, они лишились:
- танков – 1 092 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 651 единица;
- артиллерийских систем – 499 единиц;
- РСЗО – 169 единиц;
- средств ПВО – 83 единицы;
- самолетов – 196 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 единиц;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 89 единиц.
В Генштабе отмечают, что из-за таких цифр оккупанты – деморализованы. Их военные бунтуют. К примеру, часть солдат из 35 армии восточного военного округа в Украину снова ехать не захотела.
Кстати – ВСУ идут в контрнаступление: Залужный назвал направления: