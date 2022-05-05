Украинские защитники уничтожили еще один вражеский беспилотник "Орлан-10"

5 мая 2022 , 21:28
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Источник:

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные 5 мая сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Воины превратили его в кучку хлама.

Успешную работу проделали бойцы 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

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Кстати, на беспилотнике был изображен символ, которым российские оккупанты обозначают свою технику.

Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному Орлану-10, а все потому, что он был уничтожен воинами княжеской бригады . Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины,
– написали защитники.

Они также обнародовали фотографии подбитого "Орлана".


Сбитый беспилотник / Фото 53 бригады

Сбитый "Орлан"/ Фото 53 бригады

Схожие достижения

  • 3 мая украинским бойцам удалось сбить беспилотник в небе над Днепропетровщиной. Также показали его фотографии. Прокомментировали это как "удачную охоту".
  • В Одесской области 3 мая ВСУ ликвидировали ударный БПЛА "Форпост".
  • Над Донбассом 4 мая военные ООС отразили 11 атак врага. Кроме того, они уничтожили 5 вражеских танков, 7 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 2 самолета Су-30, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Общие потери врага

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину несет  существенные потери. На 5 мая наши защитники уже ликвидировали 24 700 тысяч захватчиков. Кроме того, у оккупантов серьезные потери и среди техники. В частности, они лишились:

  • танков – 1 092 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2 651 единица;
  • артиллерийских систем – 499 единиц;
  • РСЗО – 169 единиц;
  • средств ПВО – 83 единицы;
  • самолетов – 196 единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 единиц;
  • кораблей/катеров – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
  • специальной техники – 38 единиц;
  • крылатых ракет – 89 единиц.

В Генштабе отмечают, что из-за таких цифр оккупанты – деморализованы. Их военные бунтуют. К примеру, часть солдат из 35 армии восточного военного округа в Украину снова ехать не захотела.

Кстати – ВСУ идут в контрнаступление: Залужный назвал направления:

   

 

 

 

 

Автор: Ольга Музика