Украинские защитники уничтожили еще один вражеский беспилотник "Орлан-10"

Успешную работу проделали бойцы 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

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Кстати, на беспилотнике был изображен символ, которым российские оккупанты обозначают свою технику.

Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному Орлану-10, а все потому, что он был уничтожен воинами княжеской бригады . Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины,

– написали защитники.

Они также обнародовали фотографии подбитого "Орлана".



Сбитый беспилотник / Фото 53 бригады

Сбитый "Орлан"/ Фото 53 бригады

Схожие достижения

3 мая украинским бойцам удалось сбить беспилотник в небе над Днепропетровщиной. Также показали его фотографии. Прокомментировали это как "удачную охоту".

В Одесской области 3 мая ВСУ ликвидировали ударный БПЛА "Форпост".

Над Донбассом 4 мая военные ООС отразили 11 атак врага. Кроме того, они уничтожили 5 вражеских танков, 7 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 2 самолета Су-30, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Общие потери врага

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину несет существенные потери. На 5 мая наши защитники уже ликвидировали 24 700 тысяч захватчиков. Кроме того, у оккупантов серьезные потери и среди техники. В частности, они лишились:

танков – 1 092 единицы;

боевых бронированных машин – 2 651 единица;

артиллерийских систем – 499 единиц;

РСЗО – 169 единиц;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов – 196 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 единиц;

кораблей/катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 89 единиц.

В Генштабе отмечают, что из-за таких цифр оккупанты – деморализованы. Их военные бунтуют. К примеру, часть солдат из 35 армии восточного военного округа в Украину снова ехать не захотела.

Кстати – ВСУ идут в контрнаступление: Залужный назвал направления: