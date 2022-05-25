Украинские защитники уничтожили на Востоке 62 российских оккупантов

Каждый день украинские защитники наносят врагу сокрушительные потери. Они ликвидируют как личный состав россиян, так и их военную технику.

Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

Так, Вооруженные Силы Украины сдерживают агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня наши воины уничтожили:

личного состава – 62

БТР – 1

артиллерийских систем – 6

минометов – 4

АТТ – 4

БПЛА – 1

К слову, с начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 кафиров . За сутки, 24 мая, это количество увеличилось на 100 человек, а теперь ликвидировано еще больше. Кажется, русская армия уже совсем скоро останется ни с чем. И все благодаря украинским защитникам, приближающим победу Украины.

В России отменяют возрастные ограничения для призывников

Сегодня Совет страны-агрессорки принял новый закон , устраняющий возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Отныне в российскую армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет.

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Что это, если не еще один признак того, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину?