Украинские защитники на Востоке уничтожили 43 оккупантов и вертолет

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. В частности, 5 июня они сбили на Востоке очередной вражеский вертолет.

Также наши бойцы успешно уничтожают личный состав оккупационной армии. За сутки они ликвидировали 43 захватчика.

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Наши бойцы сбили на Востоке еще один вертолет

Украинские защитники продолжают удерживать российских захватчиков на Востоке. 5 июня, наши воины уничтожили:

43 кафира;

1 вертолет;

2 АТ-Т.

Заметьте, с начала полномасштабной войны защитники ликвидировали около 31,15 тысяч кафиров. Кроме того, наши бойцы успешно уничтожают вражескую технику. "Вторая армия в мире" уже потеряла:

1381 танк,

3392 боевые бронированные машины,

686 артиллерийских систем,

207 реактивных систем залпового огня,

95 средств противовоздушной обороны,

210 самолетов,

175 вертолетов,

548 беспилотников оперативно-тактического уровня,

122 крылатые ракеты,

13 кораблей и катеров,

2360 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Эти подсчеты – приблизительны, ведь их усложняют активные боевые действия. Поэтому потери россиян могут быть значительно больше.

В Генштабе рассказали, что наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении. Для доукомплектования подразделений россияне опрокинули туда более 20 единиц вооружения и военной техники.

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Какая ситуация на Донбассе

Российские военные сосредоточились на захвате Северодонецка в Луганской области. Туда кафиры бросили основные силы.

В городе продолжаются тяжелые бои. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Северодонецк разделен пополам . Потому там усилились обстрелы. Захватчики просто пытаются сравнить с землей территорию, которую контролируют наши воины.

В то же время Гайдай считает, что ВСУ имеют возможность отразить город в российской армии. По его словам, это не будет стратегического значения, однако может сказаться на моральном духе украинских бойцов и деморализации оккупантов.

В то же время, захватчики не прекращают обстрелы Донетчины. Они захватили часть Лимана, который разрушен почти до основания . Ночью 5 июня российские военные также ударили о Краматорске .

Тем не менее, украинские защитники продолжают держать оборону и сдерживать врага. Только в течение 4 июня наши бойцы в зоне ООС отразили 5 вражеских атак .

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