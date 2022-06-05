Украинские защитники на Востоке уничтожили 43 оккупантов и вертолет
Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. В частности, 5 июня они сбили на Востоке очередной вражеский вертолет.
Также наши бойцы успешно уничтожают личный состав оккупационной армии. За сутки они ликвидировали 43 захватчика.
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Наши бойцы сбили на Востоке еще один вертолет
Украинские защитники продолжают удерживать российских захватчиков на Востоке. 5 июня, наши воины уничтожили:
- 43 кафира;
- 1 вертолет;
- 2 АТ-Т.
Заметьте, с начала полномасштабной войны защитники ликвидировали около 31,15 тысяч кафиров. Кроме того, наши бойцы успешно уничтожают вражескую технику. "Вторая армия в мире" уже потеряла:
- 1381 танк,
- 3392 боевые бронированные машины,
- 686 артиллерийских систем,
- 207 реактивных систем залпового огня,
- 95 средств противовоздушной обороны,
- 210 самолетов,
- 175 вертолетов,
- 548 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 122 крылатые ракеты,
- 13 кораблей и катеров,
- 2360 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Эти подсчеты – приблизительны, ведь их усложняют активные боевые действия. Поэтому потери россиян могут быть значительно больше.
В Генштабе рассказали, что наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении. Для доукомплектования подразделений россияне опрокинули туда более 20 единиц вооружения и военной техники.
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Какая ситуация на Донбассе
- Российские военные сосредоточились на захвате Северодонецка в Луганской области. Туда кафиры бросили основные силы.
- В городе продолжаются тяжелые бои. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Северодонецк разделен пополам . Потому там усилились обстрелы. Захватчики просто пытаются сравнить с землей территорию, которую контролируют наши воины.
- В то же время Гайдай считает, что ВСУ имеют возможность отразить город в российской армии. По его словам, это не будет стратегического значения, однако может сказаться на моральном духе украинских бойцов и деморализации оккупантов.
- В то же время, захватчики не прекращают обстрелы Донетчины. Они захватили часть Лимана, который разрушен почти до основания . Ночью 5 июня российские военные также ударили о Краматорске .
- Тем не менее, украинские защитники продолжают держать оборону и сдерживать врага. Только в течение 4 июня наши бойцы в зоне ООС отразили 5 вражеских атак .
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