Також наші бійці успішно нищать особовий склад окупаційної армії. За добу вони ліквідували 43 загарбників.

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Наші бійці збили на Сході ще один вертоліт

Українські захисники продовжують стримувати російських загарбників на Сході. 5 червня, наші воїни знищили:

43 окупанти;

1 гелікоптер;

2 АТ-Т.

Зауважте, від початку повномасштабної війни захисники ліквідували близько 31,15 тисячі окупантів. Окрім того, наші бійці успішно знищують ворожу техніку. "Друга армія у світі" вже втратила:

1381 танк,

3392 бойові броньовані машини,

686 артилерійських систем,

207 реактивних систем залпового вогню,

95 засобів протиповітряної оборони,

210 літаків,

175 гелікоптерів,

548 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

122 крилаті ракети,

13 кораблів та катерів,

2360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Ці підрахунки – приблизні, адже їх ускладнюють активні бойові дії. Тож втрати росіян можуть бути значно більшими.

У Генштабі розповіли, що найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку. Для доукомплектування підрозділів росіяни перекинули туди понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

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Яка ситуація на Донбасі

Російські військові зосередилися на захопленні Сєвєродонецька у Луганській області. Туди окупанти кинули основні сили.

Наразі у місті тривають важкі бої. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Сєвєродонецьк розділений навпіл. Тому там посилилися обстріли. Загарбники просто намагаються зрівняти із землею територію, яку контролюють наші воїни.

Водночас Гайдай вважає, що ЗСУ мають можливість відбити місто у російської армії. За його словами, це не матиме стратегічного значення, однак може позначитись на моральному дусі українських бійців та деморалізації окупантів.

Водночас загарбники не припиняють обстріли Донеччини. Вони захопили частину Лиману, який зруйнований майже вщент. Вночі 5 червня російські військові також вдарили про Краматорську.

Проте українські захисники продовжують тримати оборону та стримувати ворога. Лише протягом 4 червня наші бійці в зоні ООС відбили 5 ворожих атак.

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