За 5 тысяч километров: как украинские женщины смогли самостоятельно забрать похищенных Россией детей

Россия цинично похищает украинских детей и вывозит их на свою территорию или во временно оккупированный Крым. После этого детей месяцами вынуждены искать родители.

По данным Национального информационного бюро, Россия незаконно депортировала 19 514 украинских детей. Недавно украинские матери самостоятельно уехали, чтобы забрать своих детей.

Смотрите также Худшая ситуация с сиротами: сколько тысяч детей Россия незаконно вывезла из Украины

Как женщины вернули своих детей

Украинские матери вместе с волонтерами фонда Save Ukraine пытаются вернуть принудительно увезенных детей.

Недавно они преодолели почти 5 тысяч километров только в одну сторону, чтобы забрать детей. Издание написало, что они ехали через Польшу, Беларусь и Россию, чтобы добраться до временно оккупированной Кремлем территории на Востоке Украины и Крыма.

Им удалось вернуть домой 15 детей.

Артем был без родителей больше 7 месяцев

Мать 15-летнего Артема Наталья Жорник рассказала, что ее сына оккупанты похитили из школы в Купянске. Парень приехал туда 7 сентября 2022 года, чтобы забрать документы для поступления в колледж.

В то время Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление и россияне из города никого не выпускали. Парень с телефона директора школы позвонил матери и сказал: Мама, приди за мной".

Мать пыталась попасть в город, чтобы забрать сына. Однако в то время были мощные обстрелы – никого не пускали в город. Россияне буквально на следующий день погрузили детей в грузовики и вывезли в интернат в Перевальск, что на временно оккупированной Луганщине.

Впоследствии Наталья Жорник узнала, что их соседка забрала своего сына и обратилась за помощью к волонтерам Save Ukrainе. Так она смогла вернуть своего 15-летнего Артема.

По данным издания, из 13 детей, "эвакуированных" россиянами из Купянской школы-интерната, домой вернули только двоих, включая Артема. Еще 4 детей уехали в Россию.

Максима мать не видела 5 месяцев

12-летнего Максима мать пустила на "отдых" во временно оккупированный Крым. Однако через две недели ребенка домой не вернули.

Я чувствовала себя совсем растерянной, я себя грызла. Меня никто не поддержал. Семья, родители, друзья начали обвинять меня,

– вспомнила мать Максима Юлия Радзевилова.

Так, ее сын прожил в "лагере" 5 месяцев. Он рассказал, что их наказывали, другие дети над ними издевались, их заставляли петь гимн России.

Более того, россияне говорили детям, что родители их не заберут и впоследствии их отправят в приемные семьи или отдадут на усыновление.

Саша не видел мать с лета 2022 года

16-летний Саша с аутизмом жил в школе-интернате для детей с инвалидностью в Олешках Херсонской области.

В последний раз Ольга Мазур видела сына летом 2022 года. Она потеряла такую возможность, когда уничтожили мост через Днепр.

Уже в ноябре 2022 года женщина увидела список детей, вывезенных россиянами в Крым. Там был ее сын. Так женщина смогла забрать ребенка домой.

Однако рассказывает, что по возвращении психологическое состояние сына ухудшилось: раньше он не был таким испуганным и не боялся всего.

Семьи сумели вернуть своих детей / Фото The New York Times