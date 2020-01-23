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      Украинские депутаты попытались объяснить, за чьи деньги прибыли в Давос: что из этого получилось

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      За чьи деньги украинские нардепы приехали в Давос / The Financial Times

      Большинство депутатов Верховной Рады так и не смогли ответить, конкретно за чьи средства прибыли на Международный экономический форум в швейцарском Давосе. Правда, кое-кто признается, что потратил собственные сбережения, а некоторым помогли "хорошие люди".

      Давид Арахамия, "Слуга народа"

      Как рассказал глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода", в Давос он приехал за спонсорские средства, правда так и не уточнил, кто является его спонсором.

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      "Украинский дом" в Давосе – это коллаборация нескольких инвестиционных фондов и донорских организаций. В частности, и Фонд Виктора Пинчука. Но это коллаборативное. Они вместе там делали общий фонд", – подчеркнул политик.

      Парламентарий добавил, что на проживание и билеты деньги собственно идут из этого общего фонда.

      Есть много доноров, которые в прозрачной форме это делают. И я даже не знаю, перед кем теоретически у меня может быть обязательство. Если бы это было, что кто-то говорит конкретно: давай я за тебя буду каким-то образом спонсировать, тогда действительно какие-то возникают риски. А когда это в таком прозрачном виде устроено, не вижу никаких рисков,
      – констатировал нардеп.

      Елизавета Ясько, "Слуга народа"

      Елизавета Ясько отметила, что ее поездка в Давос является официальной командировкой, и больше информации обнародовать не захотела. Журналистка, со своей стороны, предположила, если это официальная командировка народного депутата, то она происходит за деньги налогоплательщиков. Ясько это комментировать также отказалась.

      "Есть вся информация у нашего руководства и моих помощников. Я не могу знать все детали моих командировок", – заявила политик.

      Также она добавила, что есть посторонние фонды, которые приглашают участников на Международный экономический форум в Давосе. В частности, и Фонд Виктора Пинчука. Однако, получала ли такое приглашение, так и не сказала.

      Ярослав Железняк, "Голос"

      Представитель "Голоса" подчеркнул, что приехал в Давос частично за свои деньги и частично за деньги организации, которая собственно его и пригласила посетить форум.

      "Смотрите, здесь же вопрос не заключается в том, можем мы объяснить или не можем, за чьи деньги поехали. Мы же будем это в любом случае отражать в декларации. Я просто не хочу сейчас дать неправильную информацию, так как потом меня могут рассматривать как недостоверного", – говорит нардеп.

      В то же время он добавил, что его поездку организовали точно не за деньги Виктора Пинчука. Насколько он помнит, это организовал международный фонд "Возрождение".

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      Юлия Клименко, "Голос"

      Она отметила, что на форум в Давос приехала в рамках своего отпуска. Заявление на него нардеп написала официально. Также представительница "Голоса" убеждает, что приехала за свой счет и может даже показать билеты. То же касается и проживания.

      Святослав Юраш, "Слуга народа"

      Он подчеркнул, что поездка точно не состоялась за бюджетные средства. А платили за все "замечательные" люди, которые организовали Украинский дом в Давосе. Кроме того, они еще и посодействовали с поездкой другим представителям власти.

      Марина Бардина, "Слуга народа"

      Бардина убеждает, что также находится в командировке. А финансы на нее предоставляет приглашающая сторона.

      "Давос обычно – это не деньги каких-то частных лиц", – констатировала парламентарий.

      Дмитрий Наталуха, "Слуга народа"

      Наталуха убеждает, что приехал за свои собственные средства. С оплатой билета ему помогли в фонде, который действует при Еврокомиссии. Проживает он за свои деньги. А что касается дороги назад, то будет ехать сначала на сессию ПАСЕ во французский Страсбург, и делать это железной дорогой также за свои деньги.

      Алексей Жмеренецкий, "Слуга народа"

      Жмеренецкий рассказал, что выиграл конкурс, и уехал за счет Фонда Пинчука. На вопрос, не видит ли он ничего крамольного в том, что олигарх все финансирует, депутат подчеркнул, что принимал участие в открытом конкурсе, и это мог сделать любой. Также "слуга народа" добавил, что благодарить он никого не будет.

      Елена Шуляк, "Слуга народа"

      Парламентарий подчеркнула, что ехала в Давос не за бюджетные средства. А на вопрос, за свои ли собственные, отвечать не захотела.

      Егор Чернев, "Слуга народа"

      Он также утверждает, что за его пребывание в Давосе заплатили организаторы Украинского дома – "пригласили и собственно оплатили". Сколько это может стоить, он не знает.

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      Ярослав Юрчишин, "Голос"

      Один из лидеров "Голоса" отметил, что не выяснял до конца, кто является его спонсорами и во сколько им эта поездка обошлась. В отношении организаторов также он порекомендовал дать запрос в аппарат Верховной Рады.

      Кира Рудык, "Голос"

      Парламентарий в комментарии 24 каналу рассказала, что в Давос поехала за собственные средства и никто ее не спонсировал.

      "Я планировала заранее свою поездку, потому что это не первая моя поездка в Давос. Она дешевая, но это такой себе шаг вверх для меня как менеджера и уже как политика", – добавила она.

      Украинские депутаты ответили, за чьи деньги поехали в Давос: смотрите видео

      Что известно о поездке украинской делегации в Давос

      Делегацию Украины в Давосе возглавили президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Также в Швейцарию со стороны официального Киева поехали:

      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

      Кроме того, известно, что в Давос прибыли и несколько министров, в частности глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр финансов Оксана Маркарова.

      Кроме того, на форуме Украину представили и 23 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков относительно последнего отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарию. Поэтому их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

      Интересно, что Пинчук в Давос приглашал и пятого президента Петра Порошенко, но тот не поехал из-за допроса в ГБР. Также олигарх пригласил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

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      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Это событие ежегодно собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. В этом году форум продлится с 21 по 24 января. Ожидают, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Также на форум поехала большая делегация из Украины.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Елизавета Ясько Ярослав Юрчишин Давид Арахамия Слуга народа Партия Голос Верховная Рада Давос 2020
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