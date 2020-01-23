Украинские депутаты попытались объяснить, за чьи деньги прибыли в Давос: что из этого получилось

Большинство депутатов Верховной Рады так и не смогли ответить, конкретно за чьи средства прибыли на Международный экономический форум в швейцарском Давосе. Правда, кое-кто признается, что потратил собственные сбережения, а некоторым помогли "хорошие люди".

Давид Арахамия, "Слуга народа"

Как рассказал глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода", в Давос он приехал за спонсорские средства, правда так и не уточнил, кто является его спонсором.

​Обратите внимание! Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

"Украинский дом" в Давосе – это коллаборация нескольких инвестиционных фондов и донорских организаций. В частности, и Фонд Виктора Пинчука. Но это коллаборативное. Они вместе там делали общий фонд", – подчеркнул политик.

Парламентарий добавил, что на проживание и билеты деньги собственно идут из этого общего фонда.

Есть много доноров, которые в прозрачной форме это делают. И я даже не знаю, перед кем теоретически у меня может быть обязательство. Если бы это было, что кто-то говорит конкретно: давай я за тебя буду каким-то образом спонсировать, тогда действительно какие-то возникают риски. А когда это в таком прозрачном виде устроено, не вижу никаких рисков,

– констатировал нардеп.

Елизавета Ясько, "Слуга народа"

Елизавета Ясько отметила, что ее поездка в Давос является официальной командировкой, и больше информации обнародовать не захотела. Журналистка, со своей стороны, предположила, если это официальная командировка народного депутата, то она происходит за деньги налогоплательщиков. Ясько это комментировать также отказалась.

"Есть вся информация у нашего руководства и моих помощников. Я не могу знать все детали моих командировок", – заявила политик.

Также она добавила, что есть посторонние фонды, которые приглашают участников на Международный экономический форум в Давосе. В частности, и Фонд Виктора Пинчука. Однако, получала ли такое приглашение, так и не сказала.

Ярослав Железняк, "Голос"

Представитель "Голоса" подчеркнул, что приехал в Давос частично за свои деньги и частично за деньги организации, которая собственно его и пригласила посетить форум.

"Смотрите, здесь же вопрос не заключается в том, можем мы объяснить или не можем, за чьи деньги поехали. Мы же будем это в любом случае отражать в декларации. Я просто не хочу сейчас дать неправильную информацию, так как потом меня могут рассматривать как недостоверного", – говорит нардеп.

В то же время он добавил, что его поездку организовали точно не за деньги Виктора Пинчука. Насколько он помнит, это организовал международный фонд "Возрождение".

​К теме! Экономика Украины растет быстрее, чем в мире, – Гончарук в Давосе

Юлия Клименко, "Голос"

Она отметила, что на форум в Давос приехала в рамках своего отпуска. Заявление на него нардеп написала официально. Также представительница "Голоса" убеждает, что приехала за свой счет и может даже показать билеты. То же касается и проживания.

Святослав Юраш, "Слуга народа"

Он подчеркнул, что поездка точно не состоялась за бюджетные средства. А платили за все "замечательные" люди, которые организовали Украинский дом в Давосе. Кроме того, они еще и посодействовали с поездкой другим представителям власти.

Марина Бардина, "Слуга народа"

Бардина убеждает, что также находится в командировке. А финансы на нее предоставляет приглашающая сторона.

"Давос обычно – это не деньги каких-то частных лиц", – констатировала парламентарий.

Дмитрий Наталуха, "Слуга народа"

Наталуха убеждает, что приехал за свои собственные средства. С оплатой билета ему помогли в фонде, который действует при Еврокомиссии. Проживает он за свои деньги. А что касается дороги назад, то будет ехать сначала на сессию ПАСЕ во французский Страсбург, и делать это железной дорогой также за свои деньги.

Алексей Жмеренецкий, "Слуга народа"

Жмеренецкий рассказал, что выиграл конкурс, и уехал за счет Фонда Пинчука. На вопрос, не видит ли он ничего крамольного в том, что олигарх все финансирует, депутат подчеркнул, что принимал участие в открытом конкурсе, и это мог сделать любой. Также "слуга народа" добавил, что благодарить он никого не будет.

Елена Шуляк, "Слуга народа"

Парламентарий подчеркнула, что ехала в Давос не за бюджетные средства. А на вопрос, за свои ли собственные, отвечать не захотела.

Егор Чернев, "Слуга народа"

Он также утверждает, что за его пребывание в Давосе заплатили организаторы Украинского дома – "пригласили и собственно оплатили". Сколько это может стоить, он не знает.

Интересно! Забыл, что не в Киеве: украинец в Давосе получил штраф за парковку – фото, видео

Ярослав Юрчишин, "Голос"

Один из лидеров "Голоса" отметил, что не выяснял до конца, кто является его спонсорами и во сколько им эта поездка обошлась. В отношении организаторов также он порекомендовал дать запрос в аппарат Верховной Рады.

Кира Рудык, "Голос"

Парламентарий в комментарии 24 каналу рассказала, что в Давос поехала за собственные средства и никто ее не спонсировал.

"Я планировала заранее свою поездку, потому что это не первая моя поездка в Давос. Она дешевая, но это такой себе шаг вверх для меня как менеджера и уже как политика", – добавила она.

Украинские депутаты ответили, за чьи деньги поехали в Давос: смотрите видео

Что известно о поездке украинской делегации в Давос

Делегацию Украины в Давосе возглавили президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Также в Швейцарию со стороны официального Киева поехали:

министр иностранных дел Вадим Пристайко ,

, олигарх Виктор Пинчук , который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,

, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский ,

, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко ,

, директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Кроме того, известно, что в Давос прибыли и несколько министров, в частности глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, на форуме Украину представили и 23 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков относительно последнего отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарию. Поэтому их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

Интересно, что Пинчук в Давос приглашал и пятого президента Петра Порошенко, но тот не поехал из-за допроса в ГБР. Также олигарх пригласил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Советуем ознакомиться! Кража шапок и оговорка Кличко: чем на форуме в Давосе запомнилась Украина

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Это событие ежегодно собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. В этом году форум продлится с 21 по 24 января. Ожидают, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Также на форум поехала большая делегация из Украины.