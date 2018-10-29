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      Украинские гимнастки завоевали пять медалей на гран-при в Испании

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      Украинские гимнастки завоевали пять медалей на гран-при в Марбелье
      Украинские гимнастки завоевали пять медалей на гран-при в Марбелье / facebook.com/team.ukraine.rg

      Украинские гимнастки завоевали пять медалей на гран-при в Марбелье, который проходил с 26 по 28 октября.

      Лидер сборной команды Украины Влада Никольченко в первый день соревнований победила в многоборье (77,050 балла).

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      Также Яныка Вартлаан стала бронзовым призером в упражнении с обручем (18,400 балла), а Влада Никольченко победила в упражнениях с булавами и лентой (19,800 и 19,150 баллов соответственно) и стала серебряным призером в упражнении с мячом (18,750 балла).

      Напомним, что 16 сентября на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии украинским спортсменкам удалось завоевать бронзовые награды в соревнованиях с мячами и скакалками.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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