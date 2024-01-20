Украина нашла возможности: как нашему дрону удалось пролететь 1250 километров вглубь России

В Санкт-Петербург ночью 18 января пришел "хлопок". Дрон украинского производства нанес удар по нефтебазе в Ленинградской области России.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, к каким хитростям, вероятно, прибегли разработчики уникального беспилотника, пролетевшего 1250 километров вглубь страны-террориста. Кстати, в ГУР считают, что атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге свидетельствует о "новом качестве" средств поражения и расширении географии "хлопка" в России.

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Маленькая хитрость

Вероятно, этот вид беспилотника сделан из материалов, малозаметных на радарах. Он летит низко и небольшой по размеру, ведь количество взрывчатки небольшое и нет смысла делать его масштабным.

Акцент делается на двигателе, чтобы дрон летел малозаметно. Для объекта такого, как нефтебаза, 3 – 5 килограммов взрывчатого вещества достаточно. Возможно, для поражения другого объекта этого было бы мало,

– заметил Мусиенко.

Санкт-Петербург расположен недалеко от российской границы с Финляндией, Эстонией и Латвией, которые являются странами-членами НАТО. Россия сейчас активно пропагандирует, будто бы Альянс собирается нападать на нее. Однако, несмотря на вероятную угрозу, россияне не сосредотачивают там свои средства противовоздушной обороны. Ведь сейчас вражеское "пе-ве-о" на других участках, поэтому Украина нашла возможности.

"Я не исключаю, что для осуществления успешной атаки была тщательно проведена разведка и составлен маршрут. Возможно, раньше были даже неудачные попытки, но были сделаны выводы и корректировки, чтобы это улучшить", – добавил военный эксперт.

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В Брянской области России ночью 19 января в результате спецоперации ГУР МО загорелась очередная нефтебаза. Там горело 4 резервуара с бензином. Россияне заявили, что якобы пытавшийся атаковать нефтебазу беспилотник "сбили" средствами радиоэлектронной борьбы, но БПЛА все же успел сбросить боеприпас.

Местные жители шокированы мощной атакой настолько, что не могут сдержать свои эмоции. В сети появилось видео, где одна россиянка считает, что "им п..ец".

Ночью 19 января громко было и в российском городе Котовск. Там БПЛА обстрелял Тамбовский пороховой завод. Оккупанты сказали, что беспилотник якобы упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов.