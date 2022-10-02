Украинский флаг уже возле въезда в Торское: где город расположен на карте

2 октября 2022 , 16:01
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Сергей Стерненко

Наш флаг уже развевается возле въезда в Торское. Туда зашли наши военные.

Соответствующую информацию сообщил активист Сергей Стерненко 2 октября. В этот же день ВСУ полностью зачистили Лиман, а также зашли в Золотую Балку в Харьковской области.

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Украинский флаг установили возле въезда в Торское

По данным Сергея Стерненко возле нашего села Торского, которое расположено за городом Лиман Донецкой области, уже развевается украинский флаг. Соответствующую фотографию, на которой наши военные держат украинский флаг, активист опубликовал ориентировочно в 15:55 2 октября.

Наши военные уже возле села Торское / Фото Сергея Стерненко

Стоит заметить, что по состоянию на 16:25 2 октября официальных данных от Вооруженных Сил Украины еще не было.

Где расположено Торское в Донецкой области: смотрите карту

Что этому предшествовало

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Автор: Діана Квасневська