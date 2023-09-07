Украинские военные подняли украинские флаги в двух селах "серой зоны" в Харьковской области

Украинские военные подняли наш флаг над населенными пунктами Строевка и Тополя в Харьковской области. Украинское знамя вернулось на эти территории впервые после деоккупации региона.

Об историческом моменте сообщили 7 сентября. Перед этим Генеральный штаб ВСУ сообщал, что наши военные преуспевают южнее Бахмута и продвигаются у Работиного и Вербового.

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Что известно об установке флагов на Харьковщине

Бойцы "Стальной Границы" подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя,

– рассказали пограничники.

Они объяснили, что населенные пункты расположены на границе с Россией в так называемой "серой зоне". После деоккупации Харьковской области туда никто не заходил из-за заминирования. Однако сейчас бойцы Государственной пограничной службы проложили безопасный путь и подняли государственный флаг Украины.

Украинские военные установили флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя: смотрите видео



Украинский флаг в Харьковской области

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