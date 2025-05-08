В Украине хотят усилить языковой контроль в Telegram, X и других соцсетях

Украина может усилить контроль за использованием украинского языка в Интернете и социальных сетях. Усиление позиции государственного языка планируют добавить в языковое законодательство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

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Сферы использования украинского языка хотят расширить

Рабочая группа по наработке изменений в языковое законодательство провела первое заседание. Тарас Кремень заявил, что критически важным для Украины является усиление позиции украинского языка в образовании, интернете и сфере обслуживания. По его словам, от этого зависит, в частности, и национальная безопасность.

Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые усилят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания,

– сказал уполномоченный.

По его словам, во время войны важно оперативно противодействовать российской пропаганде. Один из вопросов, которым враг может манипулировать, является языковой вопрос.

Именно поэтому защита государственного языка и усиление ответственности за нарушение языкового законодательства – это шаги на пути противодействия захватническим планам недоимперии,

– подчеркнул Тарас Кремень.

Предложения, которые готовит рабочая группа, позволят:

нормировать язык поставщиков услуг, которые работают на границе между образованием и сферой услуг. На них будут распространяться общие требования языкового законодательства;

уточнить требования законодательства о языке предоставления услуг, что закрепит право человека на обслуживание на украинском языке;

усилить требования к украинскому как языку работы и защищать работников на работе и при приеме на работу от дискриминации по признаку украинского языка;

уточнить требования к языку медиа, радио и телевидения, а также к тому, каким образом и какую информацию предоставляют онлайн-медиа в сети (в частности в социальных сетях и мессенджерах);

упростить и сделать более действенной процедуру привлечения нарушителей языкового законодательства к ответственности. Правонарушение законодательных норм по использованию языка будет считаться административным.

Напомним, не все украинцы выступают категорически против русского языка. Более того, 38% граждан убеждены, что русский язык стоит изучать в школах нашего государства. 9% из них говорят, что его следует ввести на уровне украинского языка или высшем, чем другие иностранные языки