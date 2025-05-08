Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

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Сфери використання української мови хочуть розширити

Робоча група з напрацювання змін до мовного законодавства провела перше засідання. Тарас Кремінь заявив, що критично важливим для України є посилення позиції української мови в освіті, інтернеті та сфері обслуговування. За його словами, від цього залежить, зокрема, й національна безпека.

Сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування,

– сказав уповноважений.

За його словами, під час війни важливо оперативно протидіяти російській пропаганді. Одне з питань, яким ворог може маніпулювати, є мовне питання.

Саме тому захист державної мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства – це кроки на шляху протидії загарбницьким планам недоімперії,

– підкреслив Тарас Кремінь.

Пропозиції, які готує робоча група, дозволять:

унормувати мову надавачів послуг, які працюють на межі між освітою і сферою послуг. На них поширюватимуться загальні вимоги мовного законодавства;

уточнити вимоги законодавства про мову надання послуг, що закріплюватиме право людини на обслуговування українською мовою;

посилити вимоги до української як мови роботи та захищати працівників на роботі та при прийнятті на роботу від дискримінації за ознакою української мови;

уточнити вимоги до мови медіа, радіо й телебачення, а також до того, яким чином та яку інформацію надають онлайн-медіа в мережі (зокрема в соціальних мережах та месенджерах);

спростити та зробити більш дієвою процедуру притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності. Правопорушення законодавчих норм щодо використання мови вважатиметься адміністративним.

Нагадаємо, не всі українці виступають категорично проти російської мови. Ба більше, 38% громадян переконані, що російську мову варто вивчати у школах нашої держави. 9% з них говорять, що її варто запровадити на рівні української мови або вищому, ніж інші іноземні мови