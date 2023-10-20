Сила брони "Новатора": украинская разработка взорвалась на мощной мини, но экипаж уцелел

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" на одном из участков фронта наехал на противотанковую мину. Подрыв мины произошел, когда в автомобиле находился экипаж в полном составе.

Подрыв "Новатора" на мине произошел при выполнении боевого задания на одном из горячих направлений. Авто получило существенные повреждения, однако весь экипаж выжил.

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Бронекапсула выдержала подрыв, осталась невредимой и сохранила жизнь наших военных.



"Новатор" наехал на противотанковую мину / Фото из фейсбука "Украинская Бронетехника"



"Новатор" после того, как наехал на противотанковую мину / Фото из фейсбука "Украинская Бронетехника"

Бронеавтомобиль эвакуирован и передан сервисной бригаде для восстановления.



Повреждение "Новатора" после подрыва на противотанковой мини / Фото из фейсбука "Украинская Бронетехника"

Отметим, что мощность противотанковой мины может значительно варьироваться в зависимости от типа мин, ее конструкции и назначения. Некоторые более мощные мины могут иметь взрывную силу более 10 килограммов тротила или более.

В Украине на деоккупированных территориях иногда происходят трагические случаи, когда гражданские приезжают на противотанковые мины. Обычно подобные инциденты заканчиваются трагически.

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