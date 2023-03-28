Украинский пограничник хотел "слить" России информацию об охране Севера
Источник:СБУ
В Черниговской области украинский инспектор-пограничник собирал для спецслужб страны-террористки информацию об организации охраны и обороны северного участка границы. Он планировал передать своему куратору эти данные для организации диверсий в приграничных районах.
Однако внутренней безопасности Госпогранслужбы и СБУ удалось разоблачить и задержать предателя. Как выяснили правоохранители, его завербовала ФСБ.
Достойно внимания Блокировал отправку вертолета для разведки: как экс-президент "Мотор Сич" работал на врага
Что известно о предателе Украины
Как сообщили в СБУ, инспектор Черниговского пограничного отряда был завербован кадровым сотрудником ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения страны-оккупантки. Свою же разведывательно-подрывную деятельность он начал после 24 февраля 2022 года.
Для агрессора завербованное должностное лицо должно было найти, сфотографировать, а затем передать секретные сведения своему куратору через мессенджер в телеграме. Речь идет о:
- боевых распоряжениях,
- плане мероприятий по инженерно-техническому устройству государственной границы в пределах Черниговской области.
В СБУ подчеркнули, что вся эта развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на Севере Украины.
Преступника задержали
Однако все эти данные предатель Украины передать не успел. Правоохранители смогли своевременно обнаружить преступника и задержать его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору.
Также на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Отметим, что за ее нарушение фигуранту "светит" лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
"Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отметили правоохранители.
Задержанные информаторы России: последние новости
- 27 марта стало известно, что во Львове задержала женщину, которая под видом переселенки собирала разведданные для той же ФСБ. Преступницу интересовала информация о местах базирования и перемещения Сил обороны в городе.
- Перед этим стражи порядка разоблачили агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по объектам Укрзализныци и подбирали кадры в администрации оккупантов. Во вражескую группу входило 8 человек.
- Передавал разведданные врагу о системе видеонаблюдения в Житомире и украинский военнослужащий в отставке. Российский агент был задержан контрразведкой Службы безопасности на Житомирщине.