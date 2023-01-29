Когда нервы из стали: видео с украинским военным, что ест во время артобстрела поразило сеть

Людей поразило видео, на котором военный ест во время артиллерийских обстрелов россиян. Выдержка у нашего бойца стальная, он ведь только пожаловался, что ему выбило из рук галету.

Видео с ним опубликовало издание Visegrád 24, информирует 24 Канал. Как идут будни наших бойцов на передовой, смотрите дальше.

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Как военные выдерживают артобстрел россиян

Молодой украинский военный пытается перекусить при обстреле российской артиллерии. Он упускает крекер при обстреле, но не выглядит слишком озабоченным,

– говорится в сообщении.

Кроме того, издание отметило, что у бойца стальные нервы. На видео слышно, как украинский военный сначала жалуется, что у него запачкался мед в пачке, потом выбило галету из рук.

Как военный реагирует на артобстрел россиян: смотрите видео

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