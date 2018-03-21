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Украинский контингент вылетел в Конго для участия в миротворческой миссии ООН

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88 украинских военных вылетели из Львова в Африку. Там вместе с коллегами из других стран будут участвовать в миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго.

18 отдельный вертолетный отряд готовится отправиться в Конго. Там наши бойцы примут участие в миротворческой миссии ООН. Ребята, которые летят туда, все являются участниками АТО, они все знают, что такое война на собственном опыте. Ситуация в демократической республике Конго напряженная, в прошлом году 13 военнослужащих другого контингента погибли при нападении одной из банд.

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В Конго уже много лет продолжаются столкновения между отдельными местными бандами. Украина участвует в миротворческой миссии с 2012 года. Одновременно там находятся 250 наших военных. Их лагерь расположен в высокогорных регионах страны. Поэтому наши бойцы проводили учения в Карпатах.

В основном вертолетчики занимаются патрулированием. Но и бывают боевые операции.Задача вертолетного отряда – перевозка личного состава, грузов. Местность очень сложная, дорог нету. Также есть вертолеты в составе отряда Ми-24, которые могут выполнять и огневые задачи, задачи по патрулированию,
– рассказал командир 18 отдельного вертолетного отряда в Конго Григорий Сытник.

В Конго миротворцы этой ротации будут находиться минимум полгода.

Как провожали украинских миротворцев – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Конго Новости Львова ООН Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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