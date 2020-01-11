Украинский самолет в Иране, вероятно, сбили, – МИД Польши
Очень вероятно, что авиакатастрофа в Иране с самолетом МАУ произошла из-за ракеты – то есть, самолет сбили. Но что именно привело к этому – надо тщательно расследовать.
Об этом говорил глава МИД Польши Яцек Чапутович после завершения заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, пишет tvp.info. Заседание министров состоялось в пятницу, 10 января.
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Европейский Союз должен требовать от Ирана объективного расследования. Очень вероятно, что его (самолет МАУ в Иране – 24 канал) сбили. Однако то, что было для этого основанием, является предметом анализов,
– заявил Чапутович.
По его словам, официальная Варшава поддерживает такую позицию.
Кто еще заявлял, что самолет МАУ сбила иранская ракета
- Президент США Дональд Трамп: катастрофа самолета могла произойти из-за "непреднамеренного" внешнего воздействия.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: самолет сбила иранская ракета класса "земля – воздух", нечаянно.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон: самолет нечаянно сбила ракета класса "земля – воздух" ВВС Ирана.
- Глава правительства Австралии Скотт Моррисон: получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок: очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами.
Какие страны к каким версиям причин авиакатастрофы в Иране склонны / Инфографика 24 канала
Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился у Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.