Український літак в Ірані, ймовірно, збили, – МЗС Польщі

Дуже ймовірно, що авіакатастрофа в Ірані з літаком МАУ сталася через ракету – тобто, літак збили. Але що саме призвело до цього – треба ретельно розслідувати.

Про це говорив керівник МЗС Польщі Яцек Чапутович після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, пише tvp.info. Засідання міністрів відбулося у п'ятницю, 10 січня.

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Європейський Союз повинен вимагати від Ірану об'єктивного розслідування. Дуже ймовірно, що його (літак МАУ в Ірані – 24 канал) збили. Однак те, що було для цього підставою, є предметом аналізів,

– заявив Чапутович.

За його словами, офіційна Варшава підтримує таку позицію.

Хто ще заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета

Президент США Дональд Трамп: катастрофа літака могла статися через "ненавмисний" зовнішній вплив.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: літак збила іранська ракета класу "земля – повітря", ненавмисно.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря" ВПС Ірану.

Голова уряду Австралії Скотт Моррісон: отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок : дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами.



Які країни до яких версій причин авіакатастрофи в Ірані схильні / Інфографіка 24 каналу

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.