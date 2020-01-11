Український літак в Ірані, ймовірно, збили, – МЗС Польщі
Дуже ймовірно, що авіакатастрофа в Ірані з літаком МАУ сталася через ракету – тобто, літак збили. Але що саме призвело до цього – треба ретельно розслідувати.
Про це говорив керівник МЗС Польщі Яцек Чапутович після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, пише tvp.info. Засідання міністрів відбулося у п'ятницю, 10 січня.
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Європейський Союз повинен вимагати від Ірану об'єктивного розслідування. Дуже ймовірно, що його (літак МАУ в Ірані – 24 канал) збили. Однак те, що було для цього підставою, є предметом аналізів,
– заявив Чапутович.
За його словами, офіційна Варшава підтримує таку позицію.
Хто ще заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета
- Президент США Дональд Трамп: катастрофа літака могла статися через "ненавмисний" зовнішній вплив.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: літак збила іранська ракета класу "земля – повітря", ненавмисно.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря" ВПС Ірану.
- Голова уряду Австралії Скотт Моррісон: отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок: дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами.
Які країни до яких версій причин авіакатастрофи в Ірані схильні / Інфографіка 24 каналу
Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.