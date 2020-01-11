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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Український літак в Ірані, ймовірно, збили, – МЗС Польщі

      45 Читать новость на русском
      Яцек Чапутович, голова МЗС Польщі / tvp.info

      Дуже ймовірно, що авіакатастрофа в Ірані з літаком МАУ сталася через ракету – тобто, літак збили. Але що саме призвело до цього – треба ретельно розслідувати.

      Про це говорив керівник МЗС Польщі Яцек Чапутович після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, пише tvp.info. Засідання міністрів відбулося у п'ятницю, 10 січня. 

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      Європейський Союз повинен вимагати від Ірану об'єктивного розслідування. Дуже ймовірно, що його (літак МАУ в Ірані – 24 канал) збили. Однак те, що було для цього підставою, є предметом аналізів,
      – заявив Чапутович.

      За його словами, офіційна Варшава підтримує таку позицію.

      Хто ще заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета

      • Президент США Дональд Трамп: катастрофа літака могла статися через "ненавмисний" зовнішній вплив. 
      • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: літак збила іранська ракета класу "земля – повітря", ненавмисно. 
      • Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря" ВПС Ірану.
      • Голова уряду Австралії Скотт Моррісон: отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
      • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок: дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами. 

      Іран
      Які країни до яких версій причин авіакатастрофи в Ірані схильні / Інфографіка 24 каналу

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

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      10 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Польщі Євросоюз Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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