Сибига встретился с Сикорским в Варшаве: о чем говорили министры

Украина и Польша провели встречу на уровне глав МИД. Ранее СМИ сообщали, что Сибига встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве.

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

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Что известно о встрече?

В пятницу, 3 июля, Андрей Сибига встретился с Радославом Сикорским. Визит должен был проходить на фоне конфликта по поводу трактовки исторических событий странами. Как пишут СМИ, основными темами беседы должны были стать: польско-украинские отношения и ситуация на фронте.

Пока Киев и Варшава не разглашают подробностей встречи. После визита украинская сторона отказалась отвечать на вопросы польских журналистов.

Обострение польско-украинских отношений

Польша не передаст Украине около 14 истребителей МиГ-29, о чем страны договаривались ранее. В Варшаве обвиняют Киев в срыве соглашения. Минобороны Польши спишет самолеты, которые планировалось передать Украине.

Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий назвал земли на западе Украины "Восточной Малопольшей". Это термин, которым в 1918–1939 годах называли западноукраинские земли, входившие в состав Второй Речи Посполитой.