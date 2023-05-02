Новые назначения и интриги: готовы ли оккупанты к украинскому контрнаступлению

Все ждут украинское контрнаступление. Как никто – российские оккупанты. И они получат хорошие сюрпризы от Сил обороны.

Так в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что оккупанты по-своему готовятся к этому, хотя внутри их так называемых войск происходит полный хаос.

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Занимаются интригами

Ни минуты нет передышки в России от новых назначений в высших военных эшелонах. Олег Жданов насчитал уже 17 таких и отметил полный рабочий дисбаланс.

"Он вносит деструктив в работу самой системы военного управления. Поэтому, я так понимаю, на сегодняшний день большинство, или часть генералов и должностных лиц занимаются чисто интригами и вопросом "снимут – не снимут". Если снимут, то куда назначат. А если назначат , то потом снимут или нет", – описал реальное положение дел он.

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Будут ждать сюрпризы

Пока россияне плетут интриги, некоторые действительно понимают всю ситуацию и строят оборону, отметил спикер. Но в основном никто не ожидает того, что может произойти на поле боя.

Если вернуться к словам министра обороны Украины Алексея Резникова по поводу "отрезания" Крыма, он другими словами сформулировал то, о чем мы с вами говорим почти месяц. Я имею в виду выход на Азовское побережье. Не важно где. Если мы выйдем, то фактически считайте, что 50% успеха у нас в кармане,

– сказал военный эксперт.

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