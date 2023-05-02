Так в ефірі 24 Каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що окупанти по-своєму готуються до цього, хоча всередині їхніх так званих військ відбувається повний хаос.

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Займаються інтригами

Ні хвилини немає перепочинку в Росії від нових призначеньу вищих воєнних ешелонах. Так, Олег Жданов нарахував уже 17 таких і відзначив повний робочий дисбаланс.

"Він вносить деструктив в роботу самої системи військового управління. Тому, я так розумію, на сьогоднішній день більшість, або частина генералів і посадових осіб займаються суто інтригами і питанням "знімуть – не знімуть". Якщо знімуть, то куди призначать. А якщо призначать, то потім знімуть чи ні", – описав реальний стан речей він.

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Чекатимуть сюрпризи

Поки росіяни плетуть інтриги, дехто й дійсно розуміє усю ситуацію і будує оборону, відзначив спікер. Та в основному ніхто не очікує того, що може відбутися на полі бою.

Якщо повернутися до слів міністра оборони України Олексія Резнікова стосовно "відрізання" Криму, він іншими словами сформулював те, про що ми з вами говоримо майже місяць. Я маю на увазі вихід на Азовське узбережжя. Не важливо де. Якщо ми вийдемо, то фактично рахуйте, що 50% успіху у нас в кармані,

– сказав військовий експерт.

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