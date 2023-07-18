"Теперь нас не будут принуждать к переговорам с Россией": что стало последней каплей

С начала полномасштабного вторжения Украина смогла дать мощный отпор врагу и показала миру свою несокрушимость. Каждая новая победа Вооруженных Сил доказывает, что украинцы ни при каких условиях не сядут за стол переговоров с оккупантами.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что удар по Крымскому мосту поставил жирную точку на переговорах со страной-агрессором.

Читайте также Путин публично оконфузился, завравшись о Крымском городе: курьезное видео

Хороший военно-политический шаг

По мнению Свитана, военному руководству Украины надоели разговоры о переговорах и перепланировках. Они решили показать, кто в доме хозяин. Незаконно построенный мост вблизи Керчи в конце концов добьют и этот вопрос больше никогда не будет подниматься.

Никто уже не будет принуждать нас к переговорам с Россией. После уничтожения Крымского моста будет оставаться только одна военная задача – зачистка Крыма. Оккупантам не будет через что убегать,

– сказал военный эксперт.

Удар по мосту в Крыму был хорошим военно-политическим шагом для того, чтобы отменить все разговоры о заморозке войны или приостановке боевых действий.

Приблизительно такой же эффект имел бы вход в Донецк. Если в ближайшее время несколько наших бригад зайдут на Петровку или в Донецкий аэропорт, это навсегда поставит крест на "идее" передачи территорий оккупантам,

– отметил Свитан.

Наши партнеры постараются закончить войну и уничтожить российскую армию в Украине как можно скорее.

Почему Украину больше не будут призывать к переговорам с Россией: смотрите видео

Атака на Крымский мост: коротко