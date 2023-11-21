Очень актуальная на фронте тема: зачем Остин и Писториус могли посетить Украину

Наше государство посетили министры обороны сразу двух стран. Сначала, 20 ноября, в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, а на следующий день стало известно о приезде Бориса Писториуса – главы Минобороны Германии.

Такими визитами лидеры этих стран хотят продемонстрировать Украине свою поддержку. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что приезд высокопоставленных чиновников имеет целью подбодрить украинцев и показать, что мир до сих пор с нами.

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Какие темы могли обсуждать во время визита

На фоне разговоров о том, что от нас отвернулись, забыли и перестали поддерживать – приезд Остина и Писториуса должен это опровергнуть. Кроме символического значения, очевидно, что стороны обсудили конкретные вопросы.

"Насущные потребности – это прежде всего артиллерийские снаряды. Эта тема очень актуальна на фронте. В результате между Израилем и ХАМАС сократились их поставки. Ведь существовал специальный фонд, который раньше был запланирован для Израиля, но американцы начали использовать его для Украины", – рассказал Владимир Фесенко.

США давали нам артиллерийские снаряды, потому что потребности в них были очень большими, но когда начались боевые действия в Секторе Газа, эти снаряды понадобились Израилю. Следовательно, фонд пришлось распределять и Украина получила меньше снарядов. К тому же в Европе есть определенное опоздание с расширением их производства.

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"Думаю, во время этих визитов обсуждали, как активизировать производство артиллерийских снарядов. Где это делать. Вероятно, идет обсуждение совместных проектов между Украиной и нашими партнерами", – добавил Фесенко.

Также есть другие не менее важные вопросы. В частности, стороны могли обсудить дальнейшую стратегию войны. Россия сознательно затягивает ее, ведь ведет войну на истощение, поэтому Украина должна четко решить, что делать дальше.

Не случайно все эти визиты прошли накануне очередной встречи в формате "Рамштайн". Думаю, там уже будут решать конкретные текущие проблемы,

– подчеркнул политолог.

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