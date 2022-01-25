В Украину прибыла третья партия американского оружия
Источник:24 канал
В Украину прибыла третья партия американского оружия. На этот раз наше государство получило современное оборудование и боеприпасы.
Это произошло 25 января. Ранее прибытие третьей партии помощи от США анонсировал министр обороны Алексей Резников.
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В Украину прибыла третья партия помощи от Штатов
Предварительно известно, что в Украину прибыли:
- современное оборудование;
- а также боеприпасы для ВСУ.
Перед этим в кулуарах Верховной Рады Алексей Резников рассказывал, что в третьей партии помощи должно быть летальное вооружение.
В Украину прибыла новая помощь от США / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Киев получил новую помощь от Штатов / Фото Валентины Полищук, 24 канал
США предоставили ВСУ летальное вооружение / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Это уже третья партия помощи за несколько дней / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Он также подчеркнул, что правительство Германии должно прекратить блокировать приобретение оружия для нашей защиты.
"Наконец-то наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства США в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 миллионов долларов", – пояснил Резников.
Кратко про помощь от США
- На фоне угрозы нападения Кремля США в конце 2021 года согласовали Украине 200 миллионов долларов помощи.
- Впоследствии Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина получила от США самую большую военную помощь со времен начала войны на Донбассе. Это увеличило общий объем помощи до 650 миллионов долларов за 2021 год.
- 22 января в Украину прибыла первая партия помощи. Тогда говорилось о предоставлении 90 тонн летального оружия от США.
- 23 января прибыла вторая оружейная партия. Тогда министр обороны Алексей Резиников заявил, что в Украину прибыло более 80 тонн летального вооружения. Детальнее о том, какие страны предоставляют оружие для Украины читайте здесь.