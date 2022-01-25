В Украину прибыла третья партия американского оружия. На этот раз наше государство получило современное оборудование и боеприпасы.

Это произошло 25 января. Ранее прибытие третьей партии помощи от США анонсировал министр обороны Алексей Резников.

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В Украину прибыла третья партия помощи от Штатов

Предварительно известно, что в Украину прибыли:

современное оборудование;

а также боеприпасы для ВСУ.

Перед этим в кулуарах Верховной Рады Алексей Резников рассказывал, что в третьей партии помощи должно быть летальное вооружение.



В Украину прибыла новая помощь от США / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Киев получил новую помощь от Штатов / Фото Валентины Полищук, 24 канал



США предоставили ВСУ летальное вооружение / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Это уже третья партия помощи за несколько дней / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Он также подчеркнул, что правительство Германии должно прекратить блокировать приобретение оружия для нашей защиты.

"Наконец-то наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства США в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 миллионов долларов", – пояснил Резников.

Кратко про помощь от США

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