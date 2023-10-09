В возрасте от 5 до 14 лет: с оккупированных территорий удалось вернуть 9 детей
Источник:Александр Прокудин
Украина смогла вернуть домой детей с временно оккупированных территорий. Их возраст – от 5 до 14 лет.
Это удалось сделать благодаря организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Напомним, что на днях в Украину также вернулось еще 19 детей с оккупированных территорий.
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С оккупированных территорий удалось вернуть 9 детей
Возраст детей – от 5 до 14 лет. Теперь пятеро девочек и четверо мальчиков будут жить в комфортных условиях и психологической безопасности.Обратите внимание! С начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонщины.
Верю, что скоро все дети будут дома. И для этого мы прилагаем все усилия,
– подчеркнул глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Украина возвращает детей домой: последние новости
- Недавно стало известно, что 19 украинских детей удалось вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии. Это уже 196 детей, которых вернули в Украину.
- Также с временно оккупированных территорий удалось вернуть двух маленьких украинок. Девочки расстались с родителями еще в первый день полномасштабной войны.
- Кроме этого, в Украину удалось вернуть троих детей с временно оккупированной территории и России. Две девушки и парень встретились со своими родными. Им по 14 – 15 лет.