В возрасте от 5 до 14 лет: с оккупированных территорий удалось вернуть 9 детей

Украина смогла вернуть домой детей с временно оккупированных территорий. Их возраст – от 5 до 14 лет.

Это удалось сделать благодаря организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Напомним, что на днях в Украину также вернулось еще 19 детей с оккупированных территорий.

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Возраст детей – от 5 до 14 лет. Теперь пятеро девочек и четверо мальчиков будут жить в комфортных условиях и психологической безопасности.

С начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонщины.

Верю, что скоро все дети будут дома. И для этого мы прилагаем все усилия,

– подчеркнул глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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