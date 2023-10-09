Це вдалося зробити завдяки організації Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нагадаємо, що днями до України також повернулось ще 19 дітей з окупованих територій.

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З окупованих територій вдалося повернути 9 дітей

Вік дітей – від 5 до 14 років. Тепер п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків житимуть у комфортних умовах і психологічній безпеці.

Зверніть увагу! З початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.

Вірю, що скоро всі діти будуть вдома. І для цього ми докладаємо всіх зусиль,

– наголосив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Україна повертає дітей додому: останні новини