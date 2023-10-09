Це вдалося зробити завдяки організації Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нагадаємо, що днями до України також повернулось ще 19 дітей з окупованих територій.
Важливо Їхня мама була в полоні: ще двох діток повернули додому з окупованої території
З окупованих територій вдалося повернути 9 дітей
Вік дітей – від 5 до 14 років. Тепер п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків житимуть у комфортних умовах і психологічній безпеці.
Вірю, що скоро всі діти будуть вдома. І для цього ми докладаємо всіх зусиль,
– наголосив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Україна повертає дітей додому: останні новини
- Нещодавно стало відомо, що 19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких повернули в Україну.
- Також з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох маленьких українок. Дівчатка розлучилися з батьками ще в перший день повномасштабної війни.
- Окрім цього, в Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої території та Росії. Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14 – 15 років.