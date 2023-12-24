С самого начала были недолговечны: в каком состоянии российские укрепления в Крыму
Шторм в Черном море размыл немало укреплений врага во временно оккупированном Крыму. Та надстройка, которую россияне обустраивали на побережье, была недолговечна еще на момент создания.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что непогода и ливни очень существенно подорвали обороноспособность вражеских конструкций. Отметим, что ранее спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказывал, что оккупанты пытались восстанавливать свою оборону после шторма.
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"Они фактически оставили там "зубы дракона". На случай, если все же пойдет техника из-под воды. Как они ожидают, наверное. Все остальное для них уже не имеет такого фортификационного значения", – сказала Гуменюк.
Россияне пытаются прятаться
Оккупанты пытаются "спастись" маневрированием. То есть они разворачивают дополнительные площадки, где может базироваться скопление техники. Его россияне пытаются рассредоточить максимально небольшими группами. Или же захватчики могут базировать личный состав, заменяя места дислокации на жилые кварталы.
Там, где пытаются по классической своей привычной схеме спрятаться за мирными жителями, чтобы не быть пораженными,
– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Шторм в Крыму: последствия
- В конце ноября непогода накрыла временно оккупированный полуостров. В результате пострадали десятки домов. А тысячи людей остались без газа, тепла и света. В Крыму рухнули сотни деревьев.
- Из-за шторма 6 российских судов сорвало с якорей. Во время непогоды погиб механик теплохода. Его обнаружили в каюте корабля. Сообщалось, что предварительной причиной смерти являлся инфаркт на фоне сильного стресса.
- Мощные волны уничтожили окопы россиян. Их они вырыли на побережье. Как сообщали крымские источники, в Евпатории вода затопила береговую линию обороны. А также – огневые позиции и инженерные сооружения.
- Также шторм, вероятно, разрушил защитные сооружения у Крымского моста. OSINT-аналитики обнародовали соответствующие снимки со спутника.