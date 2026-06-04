Жалуются и не понимают: Россия признала, что дроны Украины могут разбить укрытия самолетов

Украинские дроны начали эффективно поражать железобетонные укрытия для авиации, которые Россия строила на военных аэродромах. В российских "военкоровских" кругах уже признают, что эти сооружения не гарантируют защиты самолетов.

Об этом говорится в материале на военном портале Defense Express.

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В 2024 году в России на прифронтовых аэродромах началось строительство укрытий для самолетов тактической авиации. Фактически, их создавали, чтобы защитить технику от украинских дронов и ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

Такое решение приняли после назначения Белоусова на должность российского министра обороны.

Поэтому уже летом 2025 года укрытия появились на 14 российских авиабазах – вблизи Украины на территории России и в оккупированном Крыму. Авторы отмечают, что россияне строили новые капитальные сооружения, поскольку современные российские истребители типа Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35 не помещаются в стандартные советские укрытия, а большие типы таких сооружений на территории России тогда почти не строились.

Since last fall, Russia have increased their effort to build shelters for aircrafts. I have identified 14 localtion where they have build or are building shelters. pic.twitter.com/JAbF0EhbL5 — Def Mon (@DefMon3) June 7, 2025

Украинские дроны эффективнее российских укрытий

Впрочем теперь россияне начали жаловаться, что украинские дроны эффективно атакуют железобетонные укрытия для самолетов. Один из так называемых российских военкоров признал, что Силы обороны Украины осуществили результативное поражение таких объектов с помощью дронов.

Однако в России пока не могут определить, это системные удары, или единичные случаи.

Авторы портала объясняют, что сейчас украинские дроны класса middle strike, в частности FP-2 от Fire Point, начали получать увеличенные боевые части. В конце мая соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что эти БпЛА смогут нести боевую часть весом до 200 килограммов.

Укрытия типа 2А13 имеют бетонные стены толщиной около 60 сантиметров, тогда как новые 2А19 – примерно 50 сантиметров и 5-миллиметровую стальную внутреннюю обшивку. Они проектировались, чтобы выдерживать близкие взрывы фугасных бомб, поражения кассетными боеприпасами и обломки.

Отметим, что конструкция новых российских укрытий официально не раскрывается, но, вероятно, что во время их проектирования в 2024 году учитывали другие угрозы, чем те, которые сейчас создают дроны с относительно небольшими боевыми частями.

В материале добавили, что точный тип боевой части FP-2 официально не раскрывается. Впрочем предположили, что для пробития укреплений может применяться комбинированная схема, подобная системе BROACH, которая используется в ракетах Storm Shadow или SCALP. Она имеет предварительный кумулятивный заряд, пробивающий отверстие, после чего основная боевая часть поражает цель внутри.

Однако даже без специальной боевой части поражение объектов в таких укрытиях возможно и без прямого пробития. Мощный фугасный взрыв может вызвать отслоение и сколы бетона с внутренней стороны перекрытия. Образовавшиеся обломки фактически превращаются в "шрапнель" и могут поражать самолет внутри укрытия.

Потери врага: последние новости

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что почти за год работы СБС было ликвидировано более 100 тысяч российских оккупантов. Тогда как количество пораженных или уничтоженных вражеских целей превысило отметку 350 тысяч. Среди них танки, ПВО, РСЗО, БТР, БМП, ББМ, самолеты и вертолеты, ударные и разведывательные дроны и пусковые площадки.

Ударные дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль "Светлячок" возле поселка Юркино, что на территории временно оккупированного Крыма. Кроме обычного патрулирования морских акваторий он имел на себе средства для противовоздушной обороны.

В течение 3 и 4 июня Россия понесла немалые потери – под прицелом Сил обороны оказались склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пороховой завод "Эластик", предприятие "Прогресс", которое специализируется на изготовлении датчиков МП-95, которые могут использоваться во время испытаний и контроля систем крылатых ракет Х-101.

Вместе с тем поражение получил нефтяной терминал "Санкт-Петербург". В результате удара БпЛА был уничтожен один резервуар и повреждены еще шесть резервуаров и две технических эстакады.