Про це йдеться у матеріалі на військовому порталі Defense Express.

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У 2024 році в Росії на прифронтових аеродромах розпочалось будівництво укриттів для літаків тактичної авіації. Фактично, їх створювали, аби захистити техніку від українських дронів та ракет ATACMS із касетними бойовими частинами.

Таке рішення ухвалили після призначення Бєлоусова на посаду російського міністра оборони.

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Тож вже влітку 2025 року укриття з'явились на 14 російських авіабазах – поблизу України на території Росії та в окупованому Криму. Автори зазначають, що росіяни будували нові капітальні споруди, оскільки сучасні російські винищувачі типу Су-27, Су-30, Су-34 та Су-35 не поміщаються у стандартні радянські укриття, а більші типи таких споруд на території Росії тоді майже не будувались.

Українські дрони ефективніші за російські укриття

Втім тепер росіяни почали скаржитись, що українські дрони ефективно атакують залізобетонні укриття для літаків. Один із так званих російських воєнкорів визнав, що Сили оборони України здійснили результативне ураження таких об'єктів за допомогою дронів.

Однак в Росії поки не можуть визначити, чи це системні удари, чи поодинокі випадки.

Автори порталу пояснюють, що наразі українські дрони класу middle strike, зокрема FP-2 від Fire Point, почали отримувати збільшені бойові частини. Наприкінці травня співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що ці БпЛА зможуть нести бойову частину вагою до 200 кілограмів.

Укриття типу 2А13 мають бетонні стіни товщиною близько 60 сантиметрів, тоді як новіші 2А19 – приблизно 50 сантиметрів та 5-міліметрову сталеву внутрішню обшивку. Вони проєктувались, аби витримувати близькі вибухи фугасних бомб, ураження касетними боєприпасами та уламки.

Зазначимо, що конструкція нових російських укриттів офіційно не розкривається, але, ймовірно, що під час їх проєктування в 2024 році враховували інші загрози, ніж ті, які зараз створюють дрони із відносно невеликими бойовими частинами.

У матеріалі додали, що точний тип бойової частини FP-2 офіційно не розкривається. Втім припустили, що для пробиття укріплень може застосовуватися комбінована схема, подібна до системи BROACH, яка використовується в ракетах Storm Shadow або SCALP. Вона має попередній кумулятивний заряд, що пробиває отвір, після чого основна бойова частина уражає ціль усередині.

Однак навіть без спеціальної бойової частини ураження об'єктів у таких укриттях можливе і без прямого пробиття. Потужний фугасний вибух може спричиняти відшарування та відколи бетону з внутрішнього боку перекриття. Утворені уламки фактично перетворюються на "шрапнель" і можуть уражати літак всередині укриття.

Втрати ворога: останні новини

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що майже за рік роботи СБС було ліквідовано понад 100 тисяч російських окупантів. Тоді як кількість уражених або знищених ворожих цілей перевищила позначку 350 тисяч. Серед них танки, ППО, РСЗВ, БТР, БМП, ББМ, літаки та гелікоптери, ударні та розвідувальні дрони і пускові майданчики.

Ударні дрони атакували російський прикордонний сторожовий корабель "Світляк" біля селища Юркіне, що на території тимчасово окупованого Криму. Окрім звичайного патрулювання морських акваторій він мав на собі засоби для протиповітряної оборони.

Впродовж 3 та 4 червня Росія зазнала чималих втрат – під прицілом Сил оборони опинились склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, пороховий завод "Еластік", підприємство "Прогрес", яке спеціалізується на виготовленні датчиків МП-95, які можуть використовуватися під час випробувань і контролю систем крилатих ракет Х-101.

Разом із тим ураження зазнав нафтовий термінал "Санкт-Петербург". В результаті удару БпЛА було знищено один резервуар і пошкоджено ще шість резервуарів та дві технічних естакади.