Россияне запустили ряд ракет: повлияет ли атака на движение поездов в Украине

В ночь на 29 декабря российская армия в очередной раз произвела массированный обстрел по территории Украины. В ряде регионов раздавались громкие взрывы. В Укрзализныце прокомментировали ситуацию с движением поездов в таких условиях.

В Укрзализныце продолжают работать в условиях таких атак и делать все, чтобы для украинцев это оказывало минимальное влияние. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский, сообщает 24 Канал.

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Есть ли изменение расписания поездов

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци заверил, что на данный момент нет информации об определенных перебоях с движением поездов.

Все поезда отправляются и прибывают по графику,

– отметил Перцовский.

Он также отметил, что на вокзалах всегда действует режим максимально полного перехода всех пассажиров в укрытие. Там они ожидают прибытия поезда, оттуда поднимаются на платформы, а затем садятся в поезда и уезжают. Таким образом происходит и высадка.

Основные помещения вокзалов во время тревоги закрыты. В случае опоздания на поезд, если вы находились в укрытии и не смогли добраться до поезда, то уже приобретенный билет можно использовать во время следующего рейса.

Мы делаем все возможное, чтобы разместить. Возможно, не в сверхкомфортных условиях, но довезти,

– отметили в Укрзализныце.

Перцовский также обратил внимание на то, что в период праздников это очень важно, поэтому такие правила сейчас действуют для того, чтобы украинцы минимально ощущали влияние атак.

Россия совершила массированную атаку по Украине: последние новости

В ночь на 29 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. "Шахеды" запустили по северному и южному направлениям. На 3 утра воздушная тревога охватила Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Предварительно сообщали о взрывах, которые слышали в Хмельницкой области.

Затем во Львове и Львовской области слышали взрывы. Позже в Областной военной администрации подтвердили, что ПВО сработало в Яворивском районе. Под атаку также попал Львов. В общей сложности враг запустил более 10 ударных беспилотников типа "Шахед". В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.

В то же время оккупанты нанесли близко 10 ударов по Харькову. В городе раздались мощные взрывы. Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Позже мэр города Игорь Терехов сообщил о 4 новых попаданиях. Однако впоследствии в городе раздались новые ракетные удары.

В результате обстрела Конотопа пострадала многоэтажка, было травмировано три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля.

: Поезда Укрзализныци – дальнего сообщения, международные, Kyiv City Express, Dnipro City Express и даже Food Train – следуют по расписанию.