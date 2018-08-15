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Что делать, если укусил паук: первая помощь

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Что делать при укусе паука
Что делать при укусе паука / thesun.co.uk

Укусы некоторых ядовитых видов пауков представляют чрезвычайную опасность для человека. К наиболее ядовитым относят черную вдову (каракут), тарантула или бурого паука-отшельника.

Обычно пауки не представляют опасности для человека из-за толстой кожи, для детей эти насекомые являются более опасными, говорится на сайте врача Евгения Комаровского.

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Что нужно делать при укусе паука

Если вас укусил паук, то нужно приложить к пораженному участку холод и дать пострадавшему парацетамол. Если он укусил в руку или ногу, то, чтобы предотвратить распространение яда, нужно ногу или руку в положении лежа опустить вниз. Также стоит снять все украшения с рук.

После чего нужно забинтовать, начиная сверху от ранки. Также нужно обеспечить неподвижность конечности. При невозможности перевязать участок – прижмите участок и езжайте к врачу.

via GIPHY

После укуса дайте пострадавшему выпить много воды. Также можно выпить противоаллергическое средство, поскольку от укуса может возникнуть аллергическая реакция. При отсутствии возможности посетить врача в ближайшее время, то можно применить гормональное противоаллергическое средство в инъекциях.

При укусе каракута или черной вдовы боль возникает через час-полтора. Могут возникнуть такие симптомы как головокружение, тремор, нарушается работа мышц, в частности, дыхательных и сердечных, пострадавшему трудно дышать.

Что нельзя делать при укусе паука

– накладывать жгут;
– разрезать рану;
– кормить потерпевшего;
– выпивать алкоголь.

Що не можна робити після укусу павука

Что нельзя делать после укуса паука

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Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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