"Потери за несколько часов": морпехи отбили вражеский штурм возле села Улаклы

На Кураховском направлении украинские морпехи отбили вражеский штурм в районе села Улаклы Волновахского района Донецкой области, нанеся российским захватчикам потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 37 отдельную бригаду морской пехоты. Там обнародовали соответствующие кадры. Напомним, что россияне ранее заявляли об оккупации населенного пункта.

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Что известно о вражеской атаке

Согласно обнародованной информации, для проведения штурмовых действий враг привлек два танка, две БМП и шесть единиц бронированных боевых машин. Но благодаря слаженной работе многих подразделений бригады, технику вместе с личным составом уничтожили еще на подступах.

Очередная попытка россиян "продавить" оборону 37 отдельной бригады морской пехоты обернулась для них потерей десяти единиц техники за пару часов,

– говорится в сообщении.

Морпехи нанесли потери оккупантам: смотрите видео

Напомним, по последнему обновлению Deep State, российские захватчики продвинулись у Бурлацкого и в Улаклах, что в Волновахском районе. Более того, накануне, 21 февраля, аналитики сообщали о продвижении оккупантов у Улаклов.

Еще раньше в ВСУ сообщали, что украинские защитники оказались в "мешке" возле Дачного и Улаклов Донецкой области. Россияне пытались окружить там наши подразделения. Враг атакует пехотными группами, а также использует бронированную технику.