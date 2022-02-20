На улицах оккупированного Донецка заметили бронетехнику, танки и "Гвоздики"
20 февраля 2022 , 01:59Читати новину українською
В оккупированном Донецке местные жители увидели тяжелую бронетехнику. Пользователи сети публикуют видео с места происшествия.
И пишут, как заметил 24 канал, что видели танки и даже самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Однако видео не слишком четкие и качественные, проверить их подлинность сложно.
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В соцсетях пишут, что в Донецке на улицах видели тяжелую военную технику
На улицах Донецка (оккупированного Россией украинского города) местные жители видели движение бронетехники. Очевидцы опубликовали видео в доказательство своих слов. Телеграм-каналы, которые публикуют видео, отметили, что идентифицировали некоторую технику (хотя видео не слишком четкие):
- По улицам Донецка якобы ехали самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" 2С1.
- Это тяжелое орудие калибра 122 миллиметра (запрещенного минскими договоренностями).
Видео якобы с улиц оккупированного Донецка с тяжелой техникой:
Напомним:
- Обострение ситуации в Донбассе началось 18 февраля.
- Боевики палят со всех видов оружия по украинским позициям, и при этом активно обвиняют (совершенно безосновательно) именно Вооруженные силы Украины в обстрелах.
- Главари боевиков даже объявили "эвакуацию граждан" и "общую мобилизацию".
Тем временем наша разведка сообщила, что в Донецк прибыли подразделения вагнеровцев