На улицах оккупированного Донецка заметили бронетехнику, танки и "Гвоздики"

В оккупированном Донецке местные жители увидели тяжелую бронетехнику. Пользователи сети публикуют видео с места происшествия.

И пишут, как заметил 24 канал, что видели танки и даже самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Однако видео не слишком четкие и качественные, проверить их подлинность сложно.

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В соцсетях пишут, что в Донецке на улицах видели тяжелую военную технику

На улицах Донецка (оккупированного Россией украинского города) местные жители видели движение бронетехники. Очевидцы опубликовали видео в доказательство своих слов. Телеграм-каналы, которые публикуют видео, отметили, что идентифицировали некоторую технику (хотя видео не слишком четкие):

По улицам Донецка якобы ехали самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" 2С1.

Это тяжелое орудие калибра 122 миллиметра (запрещенного минскими договоренностями).

Видео якобы с улиц оккупированного Донецка с тяжелой техникой:

Напомним:

Обострение ситуации в Донбассе началось 18 февраля.

Боевики палят со всех видов оружия по украинским позициям, и при этом активно обвиняют (совершенно безосновательно) именно Вооруженные силы Украины в обстрелах.

Главари боевиков даже объявили "эвакуацию граждан" и "общую мобилизацию".

Тем временем наша разведка сообщила, что в Донецк прибыли подразделения вагнеровцев