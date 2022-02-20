І пишуть, як зауважив 24 канал, що бачили танки та навіть самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". А проте відео не надто чіткі та якісні, перевірити їх автентичність складно.

Також цікаво "Путін, руки геть від України": у європейських столицях пройшли масштабні акції

У соцмережах пишуть, що у Донецьку на вулицях бачили важку військову техніку

На вулицях Донецька (окупованого Росією українського міста) місцеві мешканці бачили рух бронетехніки. Очевидці опублікували відео на доказ своїх слів. Телеграм-канали, які перепубліковують відео, зазначили, що ідентифікували деяку техніку (хоча відео не є надто чіткими).

Вулицями Донецька начебто їхали самохідні артилерійські установки "Гвоздика" 2С1.

Це важка гармата калібру 122 міліметри (забороненого мінськими домовленостями).

Відео начебто з вулиць окупованого Донецька з важкою технікою:

Нагадаємо:

Загострення ситуації на Донбасі почалося 18 лютого.

Бойовики гатять з усіх видів зброї по українських позиціях, і при цьому активно звинувачують (цілком безпідставно) саме Збройні сили України в обстрілах.

Ватажки бойовиків навіть оголосили "евакуацію громадян" та "загальну мобілізацію".

А тим часом наша розвідка повідомила, що до Донецька прибули підрозділи вагнерівців