І пишуть, як зауважив 24 канал, що бачили танки та навіть самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". А проте відео не надто чіткі та якісні, перевірити їх автентичність складно.

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У соцмережах пишуть, що у Донецьку на вулицях бачили важку військову техніку

На вулицях Донецька (окупованого Росією українського міста) місцеві мешканці бачили рух бронетехніки. Очевидці опублікували відео на доказ своїх слів. Телеграм-канали, які перепубліковують відео, зазначили, що ідентифікували деяку техніку (хоча відео не є надто чіткими).

  • Вулицями Донецька начебто їхали самохідні артилерійські установки "Гвоздика" 2С1.
  • Це важка гармата калібру 122 міліметри (забороненого мінськими домовленостями).

Відео начебто з вулиць окупованого Донецька з важкою технікою:

Нагадаємо:

А тим часом наша розвідка повідомила, що до Донецька прибули підрозділи вагнерівців