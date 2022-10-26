"У россиян нет такого опыта, как у ВСУ": Коваленко назвал тактику и стратегию городских боев
Украинские военные намного профессиональнее россиян в ведении боевых действий в городских условиях. Они неоднократно это продемонстрировали на Востоке страны.
Россияне используют устаревшие методы войны в городских условиях, поэтому шансов удержать Херсон у них нет. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Эксперт отметил, что ввиду боев в Мариуполе, Попасной и Северодонецке, ВСУ продемонстрировали то, что россияне в городском бою используют тактику и стратегию, которые лишь частично модернизированы с 1980-х годов.
Они используют еще тактику советских времен, частично адаптированную под современность... На сегодняшний день у российских оккупантов нет того опыта и профессионального уровня боев в городе, которые имеют ВСУ,
– объяснил обозреватель.
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По его словам, в противовес этому ВСУ используют современный опыт ведения боев в городе, что позволяет даже в соотношении сил с врагом 1 к 15 и 20 быть эффективными.
"Освобождение Херсона, я более чем уверен, будет в пользу ВСУ, у них есть преимущество. Сколько это займет время – это уже другой вопрос. Факт остается фактом: россияне все хорошо понимают, они не смогут удерживать Правобережье Херсонщины и Херсон", – добавил обозреватель.
По его мнению, по Херсону вопрос стоит в том, "как и когда оккупанты будут убегать" из Правобережья и сколько в Кремле готовы отдать своих военнослужащих "на жертвоприношение, чтобы содержать эту территорию как можно дольше".
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Россия готовится к "уличным боям" в Херсоне: что известно
- Оккупанты готовятся к битве за Херсон и не готовы так просто покидать оккупированный город. Они действительно переправляют часть войск на левый берег Днепра, но пока не собираются отступать.
- Депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ТрО Сергей Хлань убежден, что из-за проблем с логистикой уличных боев за Херсон не будет.
- Военный обозреватель Денис Попович считает, что, несмотря на то, что оккупанты проводят эвакуацию и ведут информационную подготовку к "жесту доброй воли", они, вероятно, готовы защищать город от наступления ВСУ.
- ВСУ, похоже, пытаются избежать уличных боев в Херсоне, ведь это очень опасно и для военных, и гражданских, и для инфраструктуры города.
- В то же время на Западе прогнозируют скорое освобождение Херсона. Так, издание Financial Times прогнозировало, что освобождение города от оккупации возможно уже к концу этого месяца.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут освободить Херсон до конца года.