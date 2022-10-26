"У россиян нет такого опыта, как у ВСУ": Коваленко назвал тактику и стратегию городских боев

Украинские военные намного профессиональнее россиян в ведении боевых действий в городских условиях. Они неоднократно это продемонстрировали на Востоке страны.

Россияне используют устаревшие методы войны в городских условиях, поэтому шансов удержать Херсон у них нет. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что ввиду боев в Мариуполе, Попасной и Северодонецке, ВСУ продемонстрировали то, что россияне в городском бою используют тактику и стратегию, которые лишь частично модернизированы с 1980-х годов.

Они используют еще тактику советских времен, частично адаптированную под современность... На сегодняшний день у российских оккупантов нет того опыта и профессионального уровня боев в городе, которые имеют ВСУ,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, в противовес этому ВСУ используют современный опыт ведения боев в городе, что позволяет даже в соотношении сил с врагом 1 к 15 и 20 быть эффективными.

"Освобождение Херсона, я более чем уверен, будет в пользу ВСУ, у них есть преимущество. Сколько это займет время – это уже другой вопрос. Факт остается фактом: россияне все хорошо понимают, они не смогут удерживать Правобережье Херсонщины и Херсон", – добавил обозреватель.

По его мнению, по Херсону вопрос стоит в том, "как и когда оккупанты будут убегать" из Правобережья и сколько в Кремле готовы отдать своих военнослужащих "на жертвоприношение, чтобы содержать эту территорию как можно дольше".

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