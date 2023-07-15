В Воздушных силах сказали, действительно ли россияне стали меньше применять ракеты "Калибр"

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила сотни ракетных обстрелов и выпустила тысячи ракет по украинским городам. Конечно, ракеты – это исчерпывающий ресурс, однако, к сожалению, оккупантам удается ежемесячно производить около сотни смертоносных снарядов.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что россияне применяют ракеты типа "Калибр" так, как и раньше.

Читайте также Результат уже видели: что в Воздушных силах говорят о SCALP-EG, предоставляемых Францией

Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что всегда нужно смотреть первоисточник, искать полную информацию, а не выдергивать предложения из новости.

"Россияне не стали использовать меньше ракет "Калибр". Я советую всем посмотреть статистику с сентября по март. Там все ясно видно – сколько ракет воздушного и морского базирования. Втрое меньше применяют "Калибров", ведь их втрое меньше", – сказал Игнат.

Один к трем

Согласно расчетам спикера командующего Воздушными силами ВСУ, на 12 – 15 "Калибров" может быть 30 – 40 ракет Х-101/Х-555. Такая статистика была примерно каждый раз – один к трем. Это говорит о возможностях российского производства.

Если оккупанты имеют в наличии Х-555, которые уже не производят, и будут производить Х-101, то они их будут применять больше, потому что они есть. "Калибры" – меньше, потому что их нет и, возможно, производить не могут,

– подчеркнул Игнат.

Надеемся, что санкции против России будут работать и будут ограничивать агрессора в производстве смертоносного оружия. Однако не стоит забывать, что кроме новосозданных ракет, у врага есть советские ракеты Х-22, С-300 и т.д.

"Все, что имеет оккупант, то и применяет. Если бы имели большую возможность производить, летело бы больше", – добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Представитель Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что за месяц российский ВПК способен производить около 100 ракет. В том числе более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц – морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал".

Сколько "Калибров" запускают оккупанты: смотрите видео

Последние новости о массированных атаках россиян по Украине