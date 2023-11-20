Патрушев буквально его "похоронил", – психолог объяснил внезапную публичность Путина

В последнее время секретарь Совбеза России Николай Патрушев особенно активизировался в медийном пространстве. Интересно, что это происходит на фоне слухов о смерти Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов, заметив, что за последние недели чрезвычайно возросла публичная активность Николая Патрушева.

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С чем связана такая активизация Патрушева

Как отметил Попов, Патрушев начал позволять себе разные стратегические высказывания о пути России на публике. Раньше за ним такое не наблюдалось. Это особенно интересно на фоне разных непроверенных слухов о смерти Владимира Путина.

В октябре анонимный российский телеграм-канал убеждал , что у Путина якобы остановилось сердце. А потом, 26 октября, там вообще написали, что тот скончался. Никаких доказательств этому нет.

Следует также обратить внимание на один из последних выступлений Патрушева. Там он вообще, условно, "похоронил" Путина.

Наблюдаю очень высокую активность Патрушева. А еще и то выступление, в котором Патрушев буквально "похоронил" Путина... Постоянно употреблял о нем глаголы в прошлом. "Он знал; он делал; он ходил". Вроде бы человека уже нет,

– рассказал Попов.

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Также активно все комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. А потом Путин внезапно начал много появляться на публике, как будто ничего не произошло. Все эти специфические признаки могут указывать на то, что действительно что-то произошло. А сейчас вместо Путина, как предположил Попов, ходят двойники.

Действительно ли Путин умер: коротко