Неожиданные партнерства и нулевая толерантность к коррупции: Умеров очертил свои приоритеты

7 сентября 2023, 13:59
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Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров очертил 5 приоритетов в должности министра. Глава Минобороны заявил о нулевой толерантности к коррупции и расширении географии союзников Украины.

Умеров, которого 6 сентября назначили министром обороны, обозначил 5 приоритетов во время представления его новым главой Минобороны, пишет 24 Канал. Речь идет о задачах, которые озвучил президент Владимир Зеленский.

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Первое – формирование субъектности министерства

Умеров заявил, что Минобороны должно стать главным институтом координации Сил обороны.

По его словам, это касается как формирования стратегии и политики обороны Украины, так и координации задач, распределения ресурсов между оборонными ведомствами.

Второе – военные – это самая высокая ценность

Рустем Умеров подчеркнул, что вся деятельность министерства должна быть направлена на то, чтобы усилить наших военных, обеспечить их всем необходимым.

Речь идет о вооружении, военной технике, форме, снаряжении, средствах индивидуальной защиты, питания.

Также он подчеркнул защиту прав военных, качественную медицину и постоянное обучение и повышение квалификации военных.

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Третье – усиление и расширение международной коалиции

По словам Умерова, Минобороны должно создавать новые, возможно, и неожиданные партнерства, расширять географию союзников, формировать новые региональные и тематические альянсы.

Четвертое – нулевая толерантность к коррупции и диджитализация

В первую очередь Умеров подчеркнул, что Минобороны должно привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок.

Во-вторых, министерство должно оцифровать все процессы, чтобы исключить любые коррупционные риски.

Речь идет об электронном военном билете, цифровизации ВВК и госпиталях, электронном журнале.

Пятое – развитие украинского производства

Как сказал министр, чем больше Украина начнет производить внутри страны, тем больше независимости от внешних факторов получит.

Он отметил, что министерство будет максимально поддерживать украинское производство.

Что известно о назначении Умерова

3 сентября Владимир Зеленский заявил, что решил заменить министра обороны Украины. Он назвал Умерова кандидатом, которого рассматривает на эту должность. После этого Алексей Резников подал в отставку и 5 сентября Рада проголосовала за увольнение министра. 6 сентября Рада назначила Умерова новым министром обороны Украины. До этого Умеров занимал должность главы Фонда государственного имущества Украины.
Автор: Михайло Гема