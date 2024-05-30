Убийственный гибрид ракеты и бомбы: как бороться с российскими УМПБ Д-30 СН, которыми уничтожают Харьков
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Российские управляемые авиабомбы стали главной ударной силой россиян в войне против Украины. Они фактически заменили собой крылатые и баллистические ракеты. Однако, неизменным остается тот факт, что их жертвами в основном становятся объекты инфраструктуры и гражданские украинцы.
В марте 2024 года россияне начали активно использовать свое новое КАБ-оружие – УМПБ Д-30 СН. Что это такое и как оккупанты уничтожают этими бомбами прифронтовые города – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно о российских бомбах УМПБ Д-30 СН
Российская аббревиатура расшифровывается как "универсальный межвидовой планирующий боеприпас, ". "Д" – это сокращение от диаметра, а число – собственно сам диаметр снаряда – 30 сантиметров.
Первое и самое популярное сейчас фото УМПБ Д-30 СН / Фото росСМИ
Тайна "межвидовости" в том, что это некий гибрид бомбы и ракеты.
- "Универсальность" заключается в том, что его можно запускать как с самолетов (основными носителями УМПБ Д-30 СН являются фронтовые бомбардировщики Су-34, но могут быть и другие самолеты), так и с земли.
- Для последнего варианта оккупанты могут использовать свои РСЗО крупного калибра "Смерч", "Торнадо" или "Ураган". Сейчас Россия к этому варианту не прибегает и предпочитает бомбардировки.
УМПБ Д-30 СН – новая российская разработка, враг начал применять эти гибриды только весной 2024 года. Впервые это произошло в ночь на 10 марта, когда Россия обстреляла Мирноград Донецкой области, жертвами обстрела стали гражданские.
Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения такие, что для жилья непригоден, требует капитального восстановления,
– исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк комментирует последствия бомбардировки города 10 марта 2024 года снарядами УМПБ Д-30 СН.
Сначала начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что по Мирнограду россияне били ракетами С-300, однако, уже через несколько часов эксперты установили, что это новейшая бомба оккупантов. 27 марта, когда снова эти снаряды были использованы для бомбардировки гражданских кварталов в Харькове, сомнений уже не было. Это именно УМПБ Д-30 СН.
Бьют УМПБ Д-30 СН по Харькову с территории России
Фактически сейчас УМПБ Д-30 СН проходят боевые испытания в Украине. И жертвами этих кровавых опытов становятся украинцы. Россия активно забрасывает своими УМПБ Д-30 СН Харьков и область.
Именно эти бомбы прилетели и по харьковскому "Эпицентру" и убили 19 гражданских, в частности 12-летнюю девушку и 17-летнего парня. Жертв могло быть еще больше, ведь спасатели впоследствии нашли неподалеку гипермаркета еще одну УМПБ Д-30 СН, которая, к счастью, не сдетонировала.
Остатки УМПБ Д-30 СН в Харькове / Фото Нацполиции
Разработан боеприпас на базе старой российской авиабомбы ФАБ-250. Модернизация заключается в том, что к бомбе не просто присоединили "крылышки" – модуль УПМК (управления и коррекции), а интегрировали боеприпас в систему УПМК, а также добавили инерциальную и спутниковую системы навигации, систему элеронов и рулей. Последние разместили в хвостовой части.
Кроме того, УМПБ Д-30 СН имеет подвесной турбореактивный двигатель и топливный бак. Двигатель "вешается" для воздушных пусков, а для запусков с РСЗО используется твердотопливный ракетный двигатель, что превращает гибрид в реактивный снаряд.
Новация существенно увеличивает дальность поражения цели. Сейчас украинские эксперты говорят о расстоянии около 90 километров (а российские пропагандисты пишут о 100 – 120 километрах).
Даже если взять оценку экспертов и не верить врагу, это на 20 – 25 километров больше чем у ФАБ-500, то есть позволяет бомбить Харьков с территории России и находиться в сравнительно большей безопасности, особенно на фоне "сушкопада", который в последние недели устроили оккупантам ВСУ.
Фактически это бюджетная копия другой российской ракето-бомбы "Гром-1 Е", а также размышления россиян на тему американской GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb). Это американское оружие имеет также вариант использования как РСЗО – GLSDB. GLSDB есть на вооружении ВСУ, однако россияне научились с ними "работать" и подавлять их РЭБами.
В случае УМПБ Д-30 СН россияне, похоже, учли ошибки американских оружейников и активно поработали над защитой от радиоэлектронных помех.
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УМПБ Д-30 СН – известные характеристики
- производитель – Россия;
- разработчик – неизвестно;
- подтвержденное использование – с марта 2024 года;
- калибр – 300 миллиметров;
- дальность – до 90 километров;
- основной носитель – Су-34;
- наземные носители – крупнокалиберные РСЗО;
- приблизительная длина – 2,6 – 2,8 метра;
- размах крыла – примерно 2 метра;
- вес боевой части – 250 килограммов;
- боевая часть – осколочно-фугасная.
Убивают не только украинцев, но и россиян
Сейчас эксперименты россиян с УМПБ Д-30 СН продолжаются. Как это всегда бывает в таких случаях, не обходится без "чрезвычайных" ситуаций. К тому же россияне сами их и документируют. Так, 25 мая враг (телеграм-канал Aviahub34) выложил фото с борта самолета, на котором зафиксирован полет 4 УМПБ Д-30 СН.
При этом у одного боеприпаса не раскрылись "крылышки". Россияне комментируют этот эпизод, как бомба только что была сброшена и не успела раскрыться, однако, скорее всего, уже и не раскроется. Это означает, что она не пересечет государственную границу Украины, а "упокоится" где-то на Белгородщине.
Такие случаи у россиян происходят регулярно. Российское издание Astra насчитало минимум 73 таких инцидента за последние несколько месяцев.
Эксперты Defence Express идентифицировали место, где было сделано фото. Это район населенных пунктов сел Шеино, Аркадиевка и Ушаково Белгородской области. Благодаря этому, кстати, и была определена дальность УМПБ Д-30 СН. К сожалению, это не точные цифры, ведь большинство характеристик своей новинки Россия скрывает. Возможно, из-за того, что не знает их сама, ведь это тестирование.
Возможно, именно такой инцидент произошел 13 мая 2024 года в Белгороде, когда "что-то" разрушило местную панельку и убило 15 гражданских. Показательно, что россияне (как официальные пропагандисты, так и "либеральные" СМИ государства-оккупанта) сначала обвиняли в инциденте Украину, а потом быстро все забыли, хотя резонанс события предполагал обратное.
Таким образом, УМПБ Д-30 СН убивает не только украинцев, но и россиян.
Новейшие российские бомбы – это высокоточное оружие?
Россияне очень гордятся УМПБ Д-30 СН и без колебаний относят эти снаряды к разряду "высокоточного оружия". Но вопрос точности УМПБ Д-30 СН остается открытым. Ведь россияне использовали эти бомбы для того, что попали в дома в Сумах, Мирнограде, харьковскую школу, жилые дома и строительный гипермаркет.
Все это гражданские объекты, обстрел которых является военным преступлением. В случае "Эпицентра" россияне цинично заявили, что попали по военному объекту, хотя многочисленные видео с места трагедии это опровергают.
Результат удара УМПБ Д-30СН по Харькову, обратите внимание на "боевые" стиральные машины / Фото Национальная полиция
Таким образом, если определять целью россиян террор против гражданских, тогда УМПБ Д-30 СН попадают точно в цель, если же целью россиян все же были военные цели, то тут, как говорится, "мимо кассы".
Последствия попадания УМПБ Д-30 СН в Харькове / Фото – НПУ
Можно утверждать, что для россиян главным аргументом для использования УМПБ Д-30 СН является то, что это довольно дешевый товар по сравнению с крылатыми ракетами. Также важно то, что российская оборонная промышленность вообще способна производить такие боеприпасы на фоне санкций и общей деградации ВПК оккупантов.
Как бороться с УМПБ Д-30 СН и возможно ли сбивать
Уже проверенным вариантом борьбы с новыми российскими гибридными бомбами является охота за их носителями – самолетами фронтовой авиации оккупантов. Процесс их уничтожения активно продолжается, каждая потеря россиянами очередной "сушки" означает, что враг не сможет сбрасывать с их помощью новых УМПБ Д-30 СН.
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К сожалению, Украина не всегда имеет достаточно ресурсов для удачной охоты, а еще печальнее то, что часто не может использовать оружие для уничтожения российских самолетов. Причина проста – запрет союзников на использование их оружия для работы по целям на территории России.
Поскольку дальность позволяет сбрасывать УМПБ Д-30 СН из Белгородской области, то часто вражеские самолеты просто не достать. Их бы легко достали американские PATRIOT, которые есть на вооружении ВСУ, не было бы проблем и у F-16, однако первые мы можем пока использовать только в украинском небе, а вторые – до сих пор не прибыли в Украину. Есть вероятность, что ситуация изменится, ведь даже США уже начинают понемногу менять свою позицию и риторику.
То же самое касается и прифронтовых аэродромов россиян. Они уже давно известны, есть разведанные, Украина точно знает, что там размещено, какой имеет график и тому подобное.
- Так, основным местом базирования российских Су-34, которые сбрасывают УМПБ Д-30 СН на Харьков и Харьковскую область, является аэродром Малышево (он же – "Балтимор") в Воронеже.
- Это примерно на 235 километров дальше, чем позволяют стрелять союзники. Кроме того, россияне для бомбардировок Харькова и террора против мирного населения используют авиабазы Томаровка, Халино, Старый Оскол, Милерово и другие.
Эти цели давно заждались ATACMS, однако сейчас Украина вынуждена мириться с абсурдным запретом и ждать, когда у союзников завершатся дискуссии и появится наконец политическая воля. А пока этого не произошло, Россия и в дальнейшем будет осуществлять фактически безнаказанно свои геноцидные практики.
УМПБ Д-30 СН – сложная цель, снаряд оснащенный системами противодействия РЭБ, создает преграды и не дает себя "заземлить". И все же есть случаи, когда это происходит. То есть "лекарство против УМПБ Д-30 СН" существует, просто его нужно много.
Другой вариант перехвата УМПБ Д-30 СН – применение ПВО. Тут, кстати, пригодился бы американо-израильский комплекс "Железный купол" – это системы малого радиуса действия, специализация которых перехват снарядов РСЗО. Неплохо Iron Dome справился и с новым российским КАБом.
Проблема в том, что Украина не имеет своего "Железного купола". Поэтому сейчас для Украины критически важно получить разрешение союзников на использование их оружия на территории России. Только так реально закрыть вопрос УМПБ Д-30 СН.